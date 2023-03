Schlachtfeld Kino Antikriegsfilme haben keine Helden

Es gibt viele Umschreibungen dafür, was Film ist, aber die wirkungsvollste stammt aus Jean-Luc Godards „Pierrot Le Fou“ von 1965: Auf einer Party der Pariser Bohème fragt Ferdinand, gespielt von Jean-Paul Belmondo, einen anderen Gast, was genau denn das Kino sei. Es ist Samuel Fuller, der US-amerikanische Regisseur, ein harter Hund, bekannt für seine Filme über ebenso harte Hunde. Mit Sonnenbrille auf der Nase und der obligatorischen Zigarre zwischen den Zähnen antwortet er: „Ein Film ist wie ein Schlachtfeld.“ Jedes weitere Wort wirft Fuller wie eine Granate in den Raum: „Es gibt Liebe. Hass. Action. Gewalt. Und Tod. In einem Wort: Emotionen.”

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden