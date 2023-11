Schließung von Goethe-Instituten Ein kulturpolitisches Desaster

An diesem Mittwoch treffen sich in Berlin die deutsche und die italienische Regierung in Kabinettstärke. Natürlich stehen da erstmal der Nahostkrieg, die Ukraine oder die Migration im Vordergrund. Doch wie bei ähnlichen Begegnungen zwischen Paris und Berlin geht es auch um die kulturelle Verbindung der beiden Nationen und ihrer Menschen: in zwei Kernländern Europas. Und hier gibt es kulturpolitischen Zündstoff.

Denn die seit Wochen umstrittenen Schließungen etlicher Goethe-Institute erregen vor allem in Frankreich und Italien anhaltend Aufsehen. Seit ihrer Gründung 1951 haben die inzwischen 158 Goethe-Institute in fast hundert Ländern dazu beigetragen, der Welt nach Nazidiktatur, Holocaust und Krieg wieder ein anderes Gesicht der Deutschen zu zeigen.

Neun Institute schließen

Und dabei war mitentscheidend, dass die Goethe-Institute ihre Programme unabhängig vom politischen Einfluss der jeweiligen Regierung gestalten konnten und im Ausland kein werblich oder gar propagandistisch geschöntes Deutschland-Bild verbreiten. Das hat die Institute auch in Staaten mit weniger demokratischen Strukturen zu begehrten Orten der Kunst- und Meinungsfreiheit gemacht.

Nun will das vom Auswärtigen Amt finanzierte Goethe-Institut neun Niederlassungen schließen, unter anderem in Bordeaux, Lille, Rotterdam, Genua, Turin, Triest sowie in Washington und Osaka. Gefährdet oder schon weitgehend abgebaut sind zudem die Einrichtungen in Thessaloniki und Neapel. Dafür sollen neue Institute beispielsweise in Texas und auf den Fidschi-Inseln eröffnet werden, ebenso in Polen oder im Kaukasus.

Es ist außerordentlich kurzsichtig, Institute in Kerneuropa zu schließen und zu denken, dass neue Institute im Globalen Süden gezielt ausländische Fachkräfte für die deutsche Wirtschaft rekrutieren könnten. Joachim Sartorius, Lyriker

Goethe-Präsidentin Carola Lentz und der Generalsekretär Johannes Ebert sprechen von einer „umfassenden Transformation“. Dazu gehören der „Abbau von bis zu 110 Stellen“ und „mittelfristige Einsparungen von 24 Millionen Euro“.

Mit Blick auf den globalen Süden von Brasilien bis Indien, betont auch Ralf Beste als Abteilungsleiter Kultur und Gesellschaft im Auswärtigen Amt, gehe es jetzt verstärkt um die „Vorintegration“ bei der „Fachkräfteeinwanderung“. Das wiederum trägt das Signum der eher kulturfremden Annalena Baerbock als zuständiger Ministerin.

Hierzu sagt der Schriftsteller Joachim Sartorius, vormals selbst im Goethe-Präsidium und zuletzt Intendant der Berliner Festspiele, dem Tagesspiegel: „Als ich im März 1998 als Generalsekretär des Goethe-Instituts mehrere Institute schließen musste, dank der Kürzungen eines ebenfalls grünen Außenministers, Joschka Fischer, hagelte es Proteste. Erst Frank-Walter Steinmeier machte dies als Außenminister wieder rückgängig.“

„Es ist außerordentlich kurzsichtig, Institute in Kerneuropa zu schließen und zu denken, dass neue Institute im Globalen Süden gezielt ausländische Fachkräfte für die deutsche Wirtschaft rekrutieren könnten“, so Sartorius.

Trotz aller neuen Sparzwänge im Bundeshaushalt: Der augenblickliche Gesamtetat des Goethe-Instituts beträgt 239 Millionen Euro, also Promille gegenüber den 337 Milliarden des Bundeshaushalts. Was nun aber mit etwa 24 Millionen Euro eingespart werden soll, trifft angesichts der überwiegenden Fixkosten aller Auslandsinstitute deren noch frei verfügbaren Mittel für kulturelle Programme ins Herz. Auf den letzten Metern der Haushaltsberatungen wird sich daran wohl nichts mehr ändern, zumal sich die Lage seit dem Karlsruher Urteil noch verschärft hat.

Sogar Macron ist verärgert

Vermeintliche Peanuts werden so zu Giftpillen – und die Kosten-Nutzen-Relation ist angesichts von Wert und Wirkungen der Institute ein grausamer Witz. Dies erklärt etwa die Empörung der französischen Öffentlichkeit (bis hin zu Präsident Macron) über eine Schließung des exzellenten Instituts in Bordeaux.

Ein Symbolort zudem, weil die Deutschen dort im Krieg einst als Zerstörer etwa einer der größten jüdischen Gemeinden gewirkt hatten. Und bei Italien, von der Kulturstadt Turin bis in den Süden nach Neapel, trifft es auch noch das wichtigste Land des Namensgebers der Institute.

Vor wenigen Tagen erst hat die Abteilung Kultur und Gesellschaft des Auswärtigen Amts auf ihrer Webseite als Hauptziele erklärt: „Kultur- und Kommunikationspolitik europäisch denken und europäische Öffentlichkeit fördern.“ Genau das aber steht infrage, wenn man in Zeiten zunehmender Fliehkräfte in Europa und neuer nationalistischer Rechts-Bewegungen über den eigenen Kernkontinent mehr und mehr hinwegsieht. Zumal die Mittelmeerländer, gerade Italien (schon vor Giorgia Meloni), sich spätestens seit der EU-Finanzkrise von Deutschland oft verprellt fühlen und weniger wertgeschätzt.

Zum Fall Neapel

Vor diesem Hintergrund wird Neapel zum krassen Fall. Das Institut dort residiert (räumlich bescheiden und bereits seiner Bibliothek beraubt) in einer Etage im Palazzo Sessa. Es ist das einzige Institut in einem Haus, das Goethe selbst besucht hat, wo auch Mozart eingekehrt ist und die Jüdische Gemeinde Neapels ihren Sitz und eine enge Verbindung mit dem Institut hat.

Annalena Baerbock, (r, Bündnis90/Die Grünen) Bundesaußenministerin, und Carola Lentz, Präsidentin des Goethe Institutes. © picture alliance/dpa/Bodo Schackow

Jetzt sind in dieser Metropole des italienischen Südens die zehn Mitarbeiterinnen des Instituts gekündigt, nur die Leiterin Maria Carmen Morese nicht. Die promovierte Germanistin, Autorin und Enkelin eines Widerstandskämpfers wird allein gelassen: ohne Programmetat, ohne gesicherte Liegenschaft.

Trotzdem hat GI-Präsidentin Carola Lentz, nachdem über 300 italienische Hochschulangehörige und Prominente wie Robert Saviano („ein Drama!“) Protest erhoben haben, vergangene Woche in einem Brief an die Universität Neapel nur von einer „Verkleinerung des Instituts in Neapel“ gesprochen.

Durs Grünbein, der wechselweise in Berlin und Rom lebende Büchnerpreisträger, nennt das gegenüber dem Tagesspiegel ein europapolitisches Desaster und „kulturpolitische Barbarei“.

Nun freilich hat das Italienische Germanisten-Institut unter der Ägide von Luca Crescenzi, dem Herausgeber der italienischen Thomas-Mann-Ausgabe, dem Goethe-Institut angeboten, ein bereits initiiertes Deutsch-Sprachprogramm für italienische Wissenschaftler, zu dem schon über 1000 Anmeldungen vorliegen, über die Institute Rom und auch Neapel laufen zu lassen, mit Zuschüssen im sechsstelligen Bereich.

Ein generöser Rettungsakt, während allein für die gekündigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Neapel nach italienischem Recht Abfindungssummen drohen, für die man das Institut noch jahrelang hätte offenhalten können.