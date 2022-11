Schnelles Denken, heilige Schrift Ein Treffen mit dem Dramatiker Wolfram Lotz

Den unwichtigen Erklärkram am besten immer gleich frisch vorneweg entsorgen: Wolfram Lotz, geboren 1981 in Hamburg, aufgewachsen im Schwarzwald, ist ein deutscher Dramatiker. Für mich ist er vor allem der Autor von „Heilige Schrift I“. Das ist Lotz’ 911-seitige Mitschrift des ersten Drittels seines Jahres 2017 in einem kleinen französischen Dorf. Dort ist so wenig los, dass er wie Peter Handke im Regen durch die Wälder streift.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden