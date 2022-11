Schriftsteller, Dichter, Herausgeber Hans Magnus Enzensberger ist tot

Enzensberger wurde am 11. 11. 1929 in Kaufbeuren geboren und wuchs in Nürnberg auf. Ab 1949 studierte er in Erlangen, Hamburg, Freiburg und Paris Literaturwissenschaften, Philosophie und Germanistik. Zunächst arbeitete er als Kritiker bei der Redaktion „Radio-Essay“ in Stuttgart, 1965 zog er nach Berlin um und gründete die Zeitschrift „Kursbuch“. Sie wurde schnell zur wichtigsten Zeitschrift der Neuen Linken

Ab den 1970er Jahren veröffentlichte Enzensberger auf Lyrik. Ab 1980 lebte er in München. Hier wirkte er als Herausgeber der Zeitschrift „TransAtlantik“ und der Publikationsreihe „Die andere Bibliothek“. Er erhielt unter anderem 1963 den Büchner-Preis, 1985 den Heinrich-Böll-Preis sowie 2002 den Ludwig-Börne-Preis für sein Lebenswerk.

Im Alter von 93 Jahren ist Hans Magnus Enzensberger jetzt in Münchnen gestorben. Tsp

