Seelenvoll seelenlos Das Deutsche Kammerorchester in der Philharmonie

Das Deutsche Kammerorchester Berlin präsentiert am Mittwoch im halbleeren Kammermusiksaal der Philharmonie ein originelles und intelligent kuratiertes Programm, das leider in seiner Ausführung über weite Strecken nicht zu überzeugen vermag. Ein Programm, das den Titel „Seelenbilder“ trägt, sollte eben diese in ihrer Vielfalt darstellen und das Publikum berühren. Dies blieb leider aus.