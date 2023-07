Seit 1948 im Dienst der Musik Berliner Konzertveranstalter Witiko Adler feiert 95. Geburtstag

Er musste sich erst als volljährig erklären lassen, um nach dem überraschenden Tod seines Vaters die Konzertdirektion Adler übernehmen zu können. Das war 1948, Witiko war 20 Jahre jung (und nicht 21, wie damals nötig), als er in das Familienunternehmen einstieg. Obwohl er eigentlich lieber Architekt geworden wäre.

Aufgebaut hat er dann aber doch Beachtliches: Nämlich die wichtigste, langlebigste private Klassikkonzert-Agentur der Stadt. Er lockte Altmeister wie den Pianisten Alfred Cortot und den Dirigenten Otto Klemperer ins ruinöse Nachkriegsberlin, präsentierte 1950 den gerade 19-jährigen Friedrich Gulda, übernahm die Deutschland-Vertretung für Yehudi Menuhin, organisiert später über Jahrzehnte die Klavierabende von Daniel Barenboim.

Ein feiner Herr der ganz alten Schule

Und Witiko Adler war es auch, der 1976 die folgenschwere Begegnung zwischen Herbert von Karajan und der blutjungen Anne-Sophie Mutter arrangierte. Zu Karajan hatte Witiko Adler überhaupt einen guten Draht. Im Gegensatz zur Entourage des Maestros traut er sich, ihm auf Augenhöhe zu begegnen.

Seinen guten Ruf verdankte er immer auch seiner Diskretion. Als Gentleman der ganz alten Schule würde er niemals Details aus dem Privatleben der Klassik-Stars ausplaudern. Wer sich mit ihm unterhält, erlebt einen feinen alten Herrn im tadellosem Outfit - und mit trockenem Berliner Humor.

Vor fast drei Jahren haben Witiko Adler und seine Frau Jutta ihr Traditionsunternehmen an zwei Mitbewerber aus Süddeutschland verkauft. Betreut werden die Berliner Kunden aber weiterhin in dem repräsentativen Schmargendorfer Altbau, in dem die Konzertdirektion Adler seit Menschengedenken residiert.