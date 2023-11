Serie über das Schweigen der Deutschen über die NS-Zeit „Bloß kein Holocaust-Porn“

Frau Hess, „Deutsches Haus“ behandelt die Aufarbeitung des millionenfachen Mordes der Juden durch die Deutschen. Genau also der Stoff, der für eine operierende Plattform wie Disney+ erfolgversprechend klingt?

Ja und nein. Ich glaube, dass es bei diesem Thema sofort eine Ermüdung geben kann. Auschwitz, immer wieder Auschwitz, der Gärtner von Auschwitz, die Balletttänzerin von Auschwitz... Davon wolle ich mich mit dem “Deutsches Haus”, Roman wie Serie, abheben. Beide spielen nicht in der Zeit, in der das KZ in Betrieb war. Ich wollte auf jeden Fall vermeiden, dass das Thema voyeuristisch ausgenutzt, sprich „Holocaust-Porn“ hergestellt wird.

Was sind die Vorteile, aber auch die Nachteile einer Roman-Verfilmung für einen Streaming-Dienst?

Schon der Roman ist sehr filmisch geschrieben. Das ist kein literarischer Text mit ellenlangen inneren Monologen, sondern sehr beschreibend, sehr szenisch, die ganze Dramaturgie ist filmisch aufgebaut. Die Adaption für die fünf Drehbücher war für mich eine beglückende Arbeit, bei der ich eine Verdichtung, eine Extraktion des Romans angestrebt habe. Ich wollte das Beste draus ziehen und ich konnte es sogar noch verbessern. Bei fünf Teilen muss man natürlich immer die Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauer im Blick haben.

Jede Romanadaption enttäuscht

Sie haben nicht nur die Drehbücher geschrieben, sondern auch als Showrunnerin gearbeitet. War das eine Ihrer Bedingungen an die Produktion?

Absolut, ja. Kennen Sie das auch, wenn Ihre Lieblingsbücher adaptiert werden? Da ist man ja immer enttäuscht. Das wollte ich unbedingt vermeiden. Die Produzentin Sabine de Mardt hat mich da unterstützt und im Vertrag stand, dass ich in allen kreativen Bereichen das Letztentscheidungsrecht habe – von der Tapete bis zur Besetzung. Dass ich der Kameracrew sagen konnte, ich möchte keine Großaufnahme, sondern eine Totale. Natürlich ist „Deutsches Haus“ ein Gemeinschaftswerk von vielen Kreativen, wie zum Beispiel den Regisseurinnen Isa Prahl und Randa Chahoud, die alle ihre künstlerischen Standpunkte vertreten. Wir haben gemeinsam viel diskutiert und um die besten Lösungen gerungen. Aber ich konnte in den 70 Drehtagen meine Vision umsetzen, und ich war insgesamt anderthalb Jahre damit beschäftigt.

Nicht länger schweigen: Eva Bruhns (Katharina Stark) konfrontiert ihren Bruder Stefan (Ares Kloß, v.l.n.r.), ihre Schwester Annegret( Ricard Seifried), ihre Mutter Edith (Anke Engelke) und ihren Vater Ludwig (Hans-Jochen Wagner) mit ihren Lügen in der NS-Zeit. © Krzystof Wiktor/Disney/Gaumont



Im Cast finden sich so prominente Namen wie Iris Berben und Heiner Lauterbach. Aber die Hauptfigur wurde mit der eher unbekannten Katharina Stark besetzt. War das eine sehr bewusste Entscheidung?

Für die Hauptrolle haben wir mit der Casterin Cornelia Mareth ungefähr 30, 40 Schauspielerinnen gecastet. Viele davon ihnen besaßen aber nicht die besondere Naivität, nach der wir suchten. Sie waren talentiert, aber sie wussten zu genau um ihre Mittel, die sie einsetzen. Aber wie Katharina Stark als Eva betrunken ihren Jürgen traf, um ihm zu sagen, dass sie Schluss macht, wie sich Katharina da aufs Sofa warf, schonungslos, mutig, da wusste ich, Katharina Stark ist es.



„Deutsches Haus“ wurde in Polen gedreht. Im Abspann werden polnische Institutionen als Geldgeber genannt. Warum diese Konstellation?

Da geht es vor allem um finanzielle Abwägungen, um Kosten, um Steuervorteile und dergleichen. „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ haben wir in Prag gedreht. Es wird immer der kostengünstigste Standort gesucht. Wir haben in Krakau gedreht. Was für ein Geschenk. Jede Schauspielerin, jeder Schauspieler hat vor dem Dreh die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau besucht. Dadurch war unsere Produktion ganz anders aufgeladen.

Annette Hess hat mit ihrem Roman „Deutsches Haus“ einen internationalen Bestseller geschrieben, der nun für Disney+ verfilmt wurde. Hess ist auch Drehbuchautorin der Serien „Weissensee“ und „Ku’damm 56-63). © dpa/Jens Kalaene



Erinnerungskultur, Vergangenheitsaufarbeitung, Generation, Konflikt, Familiendrama, Emanzipation: Was sehen Sie im Zentrum der Serie, die den Auschwitz-Prozess behandelt, der 1963 in Frankfurt begann?

Was ich absolut im Zentrum sehe, das ist das Schweigen in den Familien über die historische Vergangenheit. Das sind meine Eltern. Eva Bruhns ist meine Mutter, die keine Fragen stellen darf. Da habe ich einen dunklen Fleck in der Familiengeschichte. Mein Großvater väterlicherseits war von 1939 bis 1944 Polizist in Polen. Er hat nie über diese Zeit gesprochen. Vielleicht ist er zum Täter geworden. Sein oberster Dienstherr war Heinrich Himmler.

Ich als Enkelin habe immer gespürt, ich muss etwas aufarbeiten. Mein Vater, der in Polen eingeschult wurde, glaubt zwar nicht an Verbrechen seines Vaters - aber hat gesagt: ja, erzähl das. Also habe ich das Geschehen als Roman aufgeschrieben.



Der Prozess ist quasi oral history: Die Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz berichten von ihren Demütigungen, von ihrem Leiden, von den Grausamkeiten, vom massenhaften Morden. Warum haben Sie darauf verzichtet, Bilder oder Filmaufnahmen aus dem KZ einzubauen? „Deutsches Haus“ vertraut allein auf die Kraft des Wortes.

Genau, es geht ja um Sprechen, also das Gegenteil von Schweigen. Ich versuche den Opfern eine Stimme zu geben. Zu zeigen, wie diese Menschen in das Täterland kommen und von der Tätersprache umgeben sind. Ich verlasse mich auf die Sprache, ich lasse die Anklage verlesen. Die Aussagen sind zum allergrößten Teil original.

Es gibt ja Fotos von Menschen, die ahnungslos vor den Gaskammern darauf warten, dass sie geduscht werden. Die Fotos kennen Sie wahrscheinlich. Wir haben versucht, sie in die Serie zu montieren. Aber es fühlte sich für mich falsch an. Auch den Lageralltag in Rückblenden nachstellen: Solche Szenen wären eine Anmaßung. Geschmacklos.



Die Serie wird 60 Jahre nach dem Beginn des Auschwitz-Prozesses gezeigt. Ist das notwendiger denn je?

Es ist immer gleich notwendig. Jetzt, wo die letzten AugenzeugInnen sterben, müssen wir immer neue Wege der Erinnerung finden, sozusagen das Gefühl aktualisieren, dass wir als Deutsche in einer besonderen Verantwortung sind. Da kann es verschiedene Wege geben, auch unterhaltsame.



„Deutsches Haus“ startet mitten im Krieg zwischen Israel und Hamas. Ist das jetzt eine glückliche oder unglückliche Koinzidenz?

Vor einem Jahr beim Dreh hätte keiner von uns geahnt, dass der Antisemitismus in Deutschland eine solche Potenzierung erfahren würde. Ich fühle selbstverständlich mit allen Opfern der Gewalt, auf allen Seiten. Die Serie erzählt von einem historischen Ereignis, aber es bleibt jetzt nicht aus, dass man sie in den aktuellen Kontext wahrnimmt. Und das finde ich gut.



„Deutsches Haus“ endet, aber viele Fragen bleiben offen. Wird es eine zwei Staffel geben?

Warten wir es ab, ob es ein Erfolg für Disney+ wird. Ich wäre jedenfalls interessiert, in dieser tollen Konstellation – auch mit den MacherInnen bei Disney – noch einmal zusammenzuarbeiten.

Sie sind die Autorin von “Ku’damm 56-63”, „Weissensee“, jetzt „Deutsches Haus“. Die Geschichte der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg ist ihre Agenda. Bleibt es so?

Ja, unbedingt. Aber das habe ich mir nicht gewählt, sondern es ist einfach passiert. Gerade sitze ich an den Büchern für “Ku’damm 77”.

Das Interview führte Joachim Huber.