Sexualisierte Gewalt in der Film- und Musikbranche Die Vertrauensstelle Themis ist gefragt wie nie

Die Themis-Vertrauensstelle für Betroffene von sexueller Belästigung und Gewalt ist so gefragt wie nie. Vergangenes Jahr ist die Anzahl der Beratungen für Menschen aus der Film- und Medienbranche in die Höhe geschnellt, von insgesamt 2000 Gesprächen seit der Gründung 2018 auf allein 884 in nur zwölf Monaten. Auch 2024 bleibt die Nachfrage auf hohem Niveau, mit bereits rund 350 Gesprächen bis Ende Mai.