She She Pop im HAU Welche Utopien taugen noch?

Die Verlustliste wird lang und länger. Die Freude über einen heißen Sommer, Pazifismus, Grundvertrauen, Woody Allen und Roman Polanski, der Regenwald, Twitter – sämtlich heute nicht mehr unbelastet und somit Symptome einer Zeit, in der die Gewissheiten zu bröckeln scheinen wie einst die Berliner Mauer unter dem Ansturm der wiedervereinten Ossis und Wessis.

Es ist gut zehn Jahre her, dass die bundesrepublikanisch sozialisierten Performer:innen von She She Pop sich in der Produktion „Schubladen“ mit Kolleg:innen aus dem vormals „anderen“ Teil Deutschlands getroffen haben, um verschiedene Werdegänge, Biografien und Lebensentwürfe aufeinander prallen zu lassen.

Um das „Neidlied“ aus dem DDR-Kinderhörspiel „Traumzauberbaum“ mit der Titelmelodie der „Schwarzwaldklinik“ zu kontrastieren. Um fortbestehende Ost-West-Stereotypen, falsche historische Siegesgewissheiten und übrig gebliebene ideologische Dogmen auseinander zu nehmen. Es war ein Abend der politischen Privatanekdoten, der bewusst naiv und teilweise sehr humorvoll mit dem lückenhaften Wissen übereinander spielte, mit Fokus auf der Westignoranz.

She She Pop She She Pop sind ein in Berlin ansässiges feministisches Performance-Kollektiv. 2018 feierten sie ihr 25-jähriges Jubiläum. Mitglieder sind Sebastian Bark, Johanna Freiburg, Lisa Lucassen, Mieke Matzke, Ilia Papatheodorou, Berit Stumpf und Elke Weber.

Jetzt begegnen sich Teile des damaligen Casts erneut im HAU Hebbel am Ufer – allerdings unter veränderten Vorzeichen. Die Grundunbekümmertheit der „Schubladen“-Jahre ist unter dem Druck einer Pandemie und eines Angriffskrieges in Europa zerbröselt, für heitere Nabelschau bleibt wenig Raum, und mit neuer Dringlichkeit stellt sich die Frage, welche Utopien eigentlich noch tauglich – und welche von gestern sind?

In diesem großen Vergangenheits- und Zukunftsnebel stochern in der Premieren-Besetzung Johanna Freiburg, Ilia Papatheodorou und Berit Stumpf auf She-She-Pop-Seite sowie Peggy Mädler und Annett Gröschner als Gästinnen Ost nach – beginnend in faustischer Ratlosigkeit.

Neue alte Ängste

„Mauern“ – so der Titel der Performance – entwirft anfangs das Setting eines Privatarchivs, wo sich neben der „Ton Steine Scherben“-Platte auch allerlei Literatur mit verblasstem Sinngehalt findet: Karl Marx und ausrangierte DDR-Schulhefte neben dem feministischen Klassiker „Der weibliche Eunuch“ von Germaine Greer. „98 Prozent der Frauen in Leitungsfunktionen stammen aus dem Westen“, stellt Peggy Mädler nur trocken zum Stand des emanzipatorischen Fortschritts fest, der neben nicht bloß eine Geschlechterfrage ist.

Was sich ebenfalls im Bühnenbestand findet, ist Gudrun Pausewangs 80er-Jahre-Roman „Die letzten Kinder von Schewenborn“, aus dem eingangs auch eine Passage auf einen Gazevorhang projiziert wird – die Autorin erzählt darin bekanntlich vom Szenario eines Atomkriegs in Westdeutschland. Eine Angst, die wiederum nicht mehr so entrückt scheint.

Was sich seit „Schubladen“ verschoben hat, das ist die Grenzlinie im Ost-West-Konflikt. Um innerdeutsche Befindlichkeiten geht es kaum mehr, stattdessen weitet sich der Blick der Künstler:innen in den ferneren Osten – verkörpert durch Natasha Borenko aus Sibirien und Jahye Khoo aus Korea, zwei Gast:Performer:innen, die von ihren ganz eigenen Erfahrungen mit geografischen und ideologischen Gräben und Hürden erzählen (wobei beide nicht leibhaftig, sondern als Videoköpfe auf der Bühne präsent sind). Wie lassen sich vor diesem Horizont noch echte Begegnungen oder gar Kooperationen zwischen Ost und West organisieren? Und wohin führen solche Zuschreibungen heute überhaupt?

Auch diesen Fragen spürt „Mauern“ nach, während die Performer:innen in eine filmische Reise durch verschiedene Dimensionen von Zeit und Referenz starten. Es ist ein ziemlich melancholischer Abend geworden, der mehr Verluste als Verheißungen entdeckt – und somit ein stimmiges Gegenwartsbild zeichnet.

