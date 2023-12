Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker 2023 Nur für Erwachsene

An diesem Abend geht es, pardon, um Sex. Um wilden, ungezügelten Sex, orgiastische Massenkopulation. Und um Inzest, Zwillingsgeschwisterliebe. Nur dem Papier sieht das Silvesterprogramm der Berliner Philharmoniker schwergewichtig aus: Zweimal hochromantisches Musikdrama, erst eine halbe Stunde Musik aus „Tannhäuser“, dann der 1. Akt aus der „Walküre“ in konzertanter Form. „Wagner Wucht“, wie das Orchester selbst auf seiner Website wirbt, statt Häppchen-Klassik mit kurzen, unterhaltsamen Stücken zum Jahresausklang.

Das Konzert Das Konzert wird am 31. 12. ab 17 Uhr im Radio auf RBB Kultur übertragen. Es ist außerdem live in der Digital Concert Hall der Berliner Philharmoniker zu sehen sowie in 12 Berliner Kinos. Die traditionelle Fernsehübertagung gibt es in diesem Jahr nicht.

Beim Fernsehsender Arte empfand man diese Werkauswahl jedenfalls als unangemessen für den Anlass, weshalb kurzerhand die traditionelle Fernsehübertragung am Nachmittag des 31. Dezember gestrichen wurde. Und ohne den deutsch-französischen TV-Partner sah sich der RBB finanziell nicht in der Lage, seine klassikaffinen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dem Event aus der Philharmonie zu versorgen. So kann man den Bildungsauftrag auch definieren: Was nicht seicht genug ist, fliegt raus.

Wagners heißeste Hits

Dabei wissen versierte Wagnerianer: Was Chefdirigent Kirill Petrenko da ausgesucht hat, sind die beiden heißestes Hits des Bayreuther Meisters. Ein Doppelpack unverblümter musikalischer Erotik. Tannhäuser nämlich gibt sich im Venusberg den Freuden der Sinneslust hin, das „Bacchanal“, das Wagner direkt auf die Ouvertüre der Oper folgen lässt, erzählt sehr explizit davon. Und zu Beginn der „Walküre“ treffen Siegmund und Sieglinde aufeinander, vom Schicksal getrennte Geschwister, die ruckzuck einander verfallen und sich - horribile dictu - in den finalen Takten unmissverständlich körperlich vereinigen, um den Haudrauf Siegfried zu zeugen.

Maximal raffiniert zelebriert Petrenko den tönenden „Tannhäuser“-Taumel, als anschwellenden Orchestergesang über die volle Distanz der 28 Aufführungs-Minuten: Nüchtern nimmt er zunächst die Pilgerchor-Passagen, auch die erste Strophe von Tannhäusers Loblied auf die Liebesgöttin wirkt noch ein wenig distanziert. Dann aber steigt die Temperatur unter den fordernden Gesten des Dirigenten immer mehr an, bis zur hitzigen Leidenschaft.

Kirill Petrenko und die Berliner Philharmoniker beim Silvesterkonzert 2023. © Monika Rittershaus

Richtig grandios aber wird es erst nach dem Höhepunkt, wenn letzte Schauer den Klangkörper durchpulsen, wohlig wollüstig, und Petrenko diesen Zustand selig seufzender Erschöpfung so sinnlich auskostet, dass man als Zuhörer errötet, bis in den letzten Winkel des Trommelfells.

Auch nach der Pause bleibt das Orchester der Protagonist. Vida Mikneviciute verströmt sich als Sieglinde mit bebendem, bronzefarbenem Sopran, Georg Zeppenfeld ist ein eiskalter, hündisch hinterhältiger Hunding, Jonas Kaufmann singt den Siegmund mit radikaler Selbstkontrolle, technischer Bravour und vorbildlicher Textverständlichkeit.

Wie es wirklich um das Gefühlsleben der handelnden Personen bestellt ist, das enthüllt hier das Orchester. Wenn es mit überwältigender Offenheit von süßer Sehnsucht und erhofften Liebkosungen erzählt, von zärtlichen, knospenden Gefühlen und brennender Leidenschaft. Hier, an diesem Donnerstagabend in der restlos ausverkauften Philharmonie, erklingt Musik, die man auf der Haut spürt. Mehr Zauber kann eine Liveaufführung nicht entfalten.