Simon Rattle zurück in der Philharmonie Auf Augenhöhe mit dem Mahler Chamber Orchestra

Kaum zu glauben, aber wahr: Sir Simon Rattle hat in Berlin debütiert. Erstmalig in seinem Leben, mit fast siebzig, trat er am Mittwoch ans Pult des Mahler Chamber Orchestra. Oder vielmehr: kein Pult. Rattle dirigierte in der Philharmonie ohne Noten, auf Augenhöhe mit den Musikern. Wenn es dynamisch wurde, musste man manchmal fürchten, dass er die Stimmführer in der ersten Reihe mit dem Taktstock erwischt.

Das Programm kennen alle in- und auswendig: Die drei letzten Symphonien von Wolfgang Amadeus Mozart – in Es-Dur, g-moll und C-Dur – gehören zu den bekanntesten Unbekannten des Repertoires. Peter Gülke sprach einmal trefflich vom „großen Arcana des Komponierens“. Bis heute ist unklar, für wen Mozart diese höchst unterschiedlichen Werke schrieb, und warum so konzentriert und schnell, in nur acht Wochen. Inzwischen gehören sie zum Fundus der Alten Musik, und die historisch informierte Aufführungspraxis hat längst auch die großen konventionellen Klangkörper interpretations-ästhetisch infiltriert.

Wenn man weiß, dass Salieri für die Uraufführung der g-moll-Symphonie anno 1791, Mozart zu Ehren, 118 Musiker zusammenholte, hat man plötzlich doch wieder ganz undogmatisch Lust auf mehr Fülle. Rattle und das MOC indes bieten eine Lesart ganz im Sinne des heutigen Juste Milieus an: in kleiner Besetzung, mit wenig Vibrato, elegant, flüssig, achtsam, bei kontrastscharf geschürzten Tempi und reich aufgeladen mit Rhetorik, bis in die kleinste Phrase der Klangreden hinein. Nur eben gleich im Dreierpack: Alle drei hintereinander weg: Das ist schon eine Ansage.

Das Konzert wurde schon mehrfach verschoben

Dieses Debüt war schon seit Jahren in Planung, es musste immer wieder verschoben werden. Dass es jetzt ausgerechnet in der Berliner Philharmonie stattfand, dem Ort, wo Simon Rattle sechzehn Jahre lang eines der höchstdotierten Ämter der Musikwelt bekleidet hatte, ist wahrscheinlich noch nicht mal Ironie der Geschichte. Nur ein Ausrufezeichen. Man liebt ihn hier! Das Haus platzt aus den Nähten, am Ende, nach dem letzten gutgelaunten pauken- und trompetensatten C-Dur-Akkord der „Jupiter“-Symphonie springen die Leute begeistert von den Sitzen. Und wo sonst sollte seine erste MCO-Tournee auch beginnen? Sie führt über Hamburg nach Dortmund und Köln. München, seine neueste Musikheimat, läßt Rattle aus.

So verschieden Textur und Charakter dieser drei Symphonien auch sein mögen: Rattle macht sich entspannt ans Werk. Die langsame Einleitung der Es-Dur-Symphonie, zum Beispiel, wirkt schon in den ersten Takten ungewohnt liebenswürdig. Der freimaurerisch inspirierte Dreischritt kommt ohne falsches Pathos daher, frei fließend verwandelt sich diese Szene dann ins zärtliche Dreivierteltakt-Allegro. Und wenn Licht und Schatten im Andante durch die Harmoniemusik-Erinnerungen der Bläsersektion wandern, müssen diese Standbilder der Schönheit auch gar nicht weiter dirigiert werden. Das machen die fabelhaften Musiker ganz unter sich aus, Rattle hält inne und hört zu.

Was die g-moll-Symphonie anbelangt, hat er die zweite Fassung gewählt, mit den hinzugefügten Klarinetten. Irre schnell fliegt der erste Satz vorbei, schwermütige Seufzer verwandeln sich in lustige kurze Vorschläge. Perfekt baut sich diesmal die Spannung auf im Andantegesang, so tadellos ausgehört, dass manch einer im Saal vergisst, zu atmen, was zu heftigen Hustenanfällen führt, als es vorbei ist. Schließlich, der Höhepunkt: die sogenannte „Jupiter“-Symphonie, mit dem kraftvollen ersten, dem verschleiert-gedämpften zweiten Satz. Entspannt, entzaubert, aber gute Laune pur: Das ist die Botschaft des turbulenten, fugatobewegten Finales.