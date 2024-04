„Sinfonische Zeiten-Reise“ im Konzerthaus Das Orchester der Komischen Oper zieht es musikalisch in den Osten

Johann Sebastian Bach, Richard Wagner, Ruth Zechlin und Siegfried Matthus haben gemeinsam, dass Sie aus Ostdeutschland stammen beziehungsweise hier ihren Wirkungskreis entfalteten. Erblickten Wagner und Zechlin in Sachsen das Licht der Welt, so wurde Bach in Eisenach – im damaligen Kurfürstentum Sachsen-Eisenach – geboren, und die Familie Matthus floh 1944 vor der Roten Armee aus Ostpreußen nach Brandenburg. Während die Pflege des Erbes der ersteren beiden reichlich Zuwendung erfährt, kommen die Namen Matthus und Zechlin Berliner Konzertgängern seltener unter. Dabei sind die Komponisten eng mit Berliner Geschichte, insbesondere mit der des Orchesters der Komischen Oper verknüpft.