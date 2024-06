„Sleep with Your Eyes Open“ im Kino Filme wie diesen gibt es im Netflix-Zeitalter viel zu selten

Kai (Liao Kai Ro) sitzt allein an einer Strandbar in Recife. Die Reise nach Brasilien, die als Pärchenurlaub geplant war, hat sich unverhofft in einen Single-Trip verwandelt. Eher aus Langeweile spricht sie einen Mann am Nebentisch an, fragt auf Englisch nach einem regionalen Gericht, bekommt aber nur einen Caipirinha.