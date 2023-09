Sophie Passmann schreibt über „Pick Me Girls“  Und was ist mit den Boys?

Auf die erste Einleitung von Sophie Passmanns neuem Buch „Pick Me Girls“ folgt noch eine zweite und die ist explizit an Männer gerichtet. „Wenig irritiert mich an meinem Job mehr als die Tatsache, dass Frauen vor allem für Frauen und Männer für alle schreiben dürfen“ erklärt die Autorin darin und fragt sich, warum Männer nichts über Sexismus lesen wollen: „Selbst die wachesten, herzlichsten Männer, selbst die, die mit mir gemeinsam in Milieus leben, in denen der basalste Anflug von Feminismus irritierend deutlich belohnt wird, lesen wenig bis keine feministische Literatur.“