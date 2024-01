Soundcheck Award 2023 Tristan Brusch mit „Am Wahn“ nominiert

Der Berliner Musiker Tristan Brusch hat es mit seinem Album „Am Wahn“ in die Endauswahl für den Soundcheck Award von Tagesspiegel und Radio eins geschafft. Außerdem nominiert für den Titel des besten Albums aus dem Jahr 2023 sind die in New York lebende britische Sängerin Anohni mit „My Back Was A Bridge For You To Cross“, die irische Folkband Lankum mit „False Lankum“ sowie der US-amerikanische Musiker Sufjan Stevens mit „Javelin“.

Für den in diesem Jahr zum 14. Mal vergebenen Preis sind zunächst alle Alben qualifiziert, die im abgelaufenen Jahr in der Sendung „Soundcheck“ auf Radio eins (jeden Freitag ab 21 Uhr) die Höchstwertung „Vier Mal Hit“ des Kritiker*innen-Quartetts erhalten haben. 2023 waren das 40 Titel, darunter auch Werke von Depeche Mode, Janelle Monáe, Blur und Kylie Minogue. Aus dieser Longlist hat ein Kreis aus rund 60 Musikkritiker*innen und Branchenkenner*innen die vier Platten für die Endauswahl gewählt.

Eine Jury von Tagesspiegel und Radio eins wird daraus nun in Kürze eine Gewinnerin oder einen Gewinner küren. Im vergangenen Jahr war die britische Rapperin Little Simz für „No Thank You“ mit dem Preis ausgezeichnet worden. Es handelt sich dabei um ein eigens für diesen Anlass geschaffenes großformatiges Bild des Illustrators Otto Steininger. (nal)