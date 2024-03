Ein Mensch wacht eines Morgens auf und findet sich und die Welt nicht wieder. Vieles, alles oder zumindest man selbst erscheint auf einmal verwandelt. Davon handelt natürlich die im Kafka-Jubiläumsjahr gerade vielzitierte Geschichte von Gregor Samsa, der „aus unruhigen Träumen“ als riesiger Käfer erwacht. Aber auch Monsieur Lenglumé, ein wohlsituierter Pariser Bürger zur Mitte des 19. Jahrhunderts, hat plötzlich mehr als nur einen Kater. Nach einer Suffnacht infolge eines Treffens mit alten Schulkameraden dämmert ihm, dass in seinem breiten Himmelbett neben ihm noch ein Anderer liegt. Nicht seine Ehefrau und auch keine andere Dame.

Es ist ein zunächst fremder, sich dann als längst vergessener einstiger Mitschüler entpuppender Mann namens Mistingue. Und weil das in einem Stück des französischen Komödienfabrikanten Eugène Labiche (1815-1888) passiert, dem der Schriftsteller Philippe Soupault später attestierte, dass er die schiere Farce gelegentlich zur Alptraumkunst veredelt habe, geht es alsbald nicht nur um vertauschte Hosen, sonderbar verdreckte Schuhe, um rätselhafte Obstkerne und eine abgeschnittene blonde Frauenlocke in den Taschen, um einen verlorenen Regenschirm mit Affenkopf am Griff oder Kohleruß an den Händen der beiden Bettnachbarn.

Tod durch einen Affenkopfschirm

Die leicht irritierte Gattin Lenglumés (die schwarzes Haar trägt) liest in der Morgenzeitung von einem Frauenmord. Da sei letzte Nacht in der Rue de Lourcine eine grässlich zugerichtete Kohlehändlerin aufgefunden worden, offenbar von zwei Männern mit einem Affenkopfschirm erschlagen.

Lenglumé und Mistingue erinnern sich an nichts. Der Alkohol hat beiden einen „Filmriss“ beschert, wie es in Elfriede Jelineks Übersetzung heißt, die man jetzt an der Berliner Schaubühne spielt. Zum zweiten Mal übrigens – weil es vor gut 35 Jahren dort schon eine sehr komische Inszenierung dieser „Affaire Rue de Lourcine“ gab, in der Regie des legendären Klaus Michael Grüber.

Also ist die Latte der nicht bloß hausinternen Theaterhistorie recht hochgelegt. Und wer selbst nur die mehrfach gezeigte TV-Aufzeichnung der Grüber-Inszenierung mit den fabelhaften Udo Samel, Peter Simonischek, Roland Schäfer, Imogen Kogge gesehen hat, vergleicht unwillkürlich. Wozu Regisseur Jan Bosse durchaus selbstbewusst einlädt.

Wie ein Zitat von Klaus Michael Grüber

Auch jetzt spielt Axel Wandtke, äußerlich eine Mischung aus mal kahlem Nosferatu und perückenbesetztem Loriot, als Kammerdiener Lenglumés zu Beginn ausgiebig mit dem kaum geöffneten Stoffspalt eines Theatervorhangs, der das Riesenbett des Hausherrn umhüllt. Das wirkt gleich als Zitat der Grüber-Inszenierung. Als augenzwinkerndes Theater auf dem Theater. Doch das frontal Anspielungsvolle, das Blinzeln ins Publikum wird alsbald zum Problem. Zwar brillieren Regie und auch die glänzend aufgelegten weiteren Akteure: Bastian Reiber und Damir Avdic als verkaterte Kumpane, Holger Bülow als indignierter Verwandter und Julia Schubert in der Rolle der halb ignoranten, dann wieder witzig resoluten Gattin Norine.

Man trinkt aus Blumenvasen und Kotzbechern, hampelt, hüpft, singt und versinkt slapstickend gar vom Himmelbett in die höllische Unterwelt, was Meika Dresenkamps Videos zusätzlich betonen. Es wird der kleine Verwechslungs-Krimi, der eigentlich im bürgerlichen Salon verharrt, zum Menetekel des bourgeoisen Frühkapitalismus stilisiert. Aber wie die offene Bühne von Stéphane Laimé eher zu weitläufig ist für das Kammerspiel, fehlt es für die absichtsvolle Steigerung eines alkoholischen Alptraums zur hier besungenen „Paranoia“ an der dramatischen Droge.

Bei Grüber lag die Komik im todernst zelebrierten Unsinn. Bei Bosse, der alles ironisch weiten will, reicht der Stoff so nicht ganz zu einem Trip in den wahren Theaterwahnsinn.