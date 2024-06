„Spinne“ an der Schaubühne AfD-Häppchen zum Fine Dining

Im fortgeschrittenen Erwachsenenalter alte Kindheitsfreunde wieder ausfindig zu machen, ist eine riskante Sache. Es lauert akute Ernüchterungsgefahr. Wer sah nicht schon die coolsten Kids zu den langweiligsten Spießern mutieren und die toughsten Freundinnen in den lähmendsten Partnerschaften verkümmern?

Für die freiberufliche Übersetzerin Julia, die eines Nachts – schlaflos im Wedding – beschließt, nach dem Verbleib ihres Sandkasten-Buddys Kris zu forschen, kommt es noch viel schlimmer. Als sie ihm nach umfänglichen Facebook-Recherchen schließlich gegenübersitzt in seinem Charlottenburger Lieblingsitaliener, erweist sich der einstige Anarcho nicht nur als schnöseliger Geldsack, der sich über seine Kaufkraft im High-End-Bereich definiert und nebenbei alte Geschlechterrollenklischees reproduziert: „Meine Frau hat sich verspätet, … essen gehen in der Nähe des Kudamms, das ist immer gefährlich, sie liebt Chanel“.

Julias großer Kindheitsheld, der zwar schon immer durch eine merkwürdige Affinität zu Mutproben mit dunkelbraunen Riesenspinnen auffiel, von dessen kompakter kleinfingriger Hand aber auch eine magische Beruhigungswirkung ausging, sobald er sie auf ihre Schulter legte, äußert plötzlich Sätze wie: „Die Reichen machen Politik für Reiche, die Linke ist bereits vor langer Zeit vor die Hunde gegangen, und die einzige Partei, die sich noch ansatzweise um das normale Volk kümmert, um Leute, die wenig oder moderat verdienen, ist die AfD.“ Eingeführt hatte sich Kris zuvor als Wirtschaftsjurist, der „hohen Tieren“ von der AfD mutmaßlich bei der Steuerhinterziehung hilft.

Die Aufführung

Maja Zade ist Dramaturgin an der Berliner Schaubühne. „Spinne“, Ihre erste Produktion, bei der sie selbst Regie führt, läuft wieder am heutigen Freitag sowie am 23., 24. und vom 27. bis 29. Juni.