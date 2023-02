Sprachakademie Hundekot-Attacke ist Angriff auf Meinungsfreiheit

Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung hat die Attacke des hannoverschen Ballettdirektors Marco Goecke auf die Journalistin Wiebke Hüster mit Hundekot als „eklatante Grenzüberschreitung“ verurteilt. Der Angriff auf die körperliche und psychische Unversehrtheit der Kunstkritikerin sei zugleich ein Angriff auf das Recht zur freien Meinungsäußerung nach Artikel 5 des Grundgesetzes und Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention, heißt es in einer am Montag in Darmstadt verbreiteten Stellungnahme des Akademie-Präsidiums.

Die Garantie, Kritik frei äußern zu können, sei notwendige Voraussetzung eines demokratischen Rechtsstaates. Gewalt dürfe niemals Ausgangspunkt einer Debatte sein, sie zerstöre Bildung und Austausch der Meinungen. Auch seien der Angriff mit Hundekot und seine nachträgliche Erläuterung, die um Verständnis wirbt, „Ausdruck einer verhängnisvollen Gleichmacherei“, kritisierte das Präsidium weiter. Die mögliche Verletzung, die eine bissige Kritik auslösen könne, müsse strikt von der Verletzung durch einen tätlichen Angriff unterschieden werden.

Der inzwischen entlassene Ballettdirektor der Staatsoper Hannover, Goecke, hatte sich am 18. Februar im Foyer des Opernhauses der für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ arbeitenden Kritikerin Hüster in den Weg gestellt und ihr Gesicht mit Hundekot beschmiert. Goecke entschuldigte sich später zwar, die Journalistin wies seine Stellungnahme jedoch als Versuch einer Rechtfertigung zurück. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung.

Der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung gehören mehr als 180 Schriftsteller, Kritiker und Übersetzer an, ebenso Sprach- und Literaturwissenschaftler, aber auch Juristen und Naturwissenschaftler, deren Arbeit sich durch ein besonderes Interesse an der Sprache auszeichnet. Besonders bekannt ist die Akademie für die jährliche Vergabe des Büchner-Preises, der bedeutendsten literarischen Auszeichnung im deutschsprachigen Raum. (epd)

Choreograph Marco Goecke. © picture alliance / Bernd Weissbrod/dpa

Zur Startseite