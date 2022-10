Sprache und Diskriminierung Darf Literatur verletzen?

Herr Ruddock, beim „Resonanzen“-Festival in Recklinghausen ging es unter anderem darum, Schwarzer Literatur mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Was verstehen Sie unter Schwarzer Literatur?

Im politischen Sinne bedeutet „Schwarz“ erst einmal keine Hautfarbe, sondern eine soziokulturelle Verortung, afro-diasporische Erfahrungen. Zu diesen Erfahrungen gehört das Schwarz-gelesen-Werden in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft und die Frage, was das mit jemandem macht. Das gilt es durch Literatur auszuloten.

Das Impulswort für die Festivaltexte war „Erbe“. Wie haben Sie über dieses Wort geschrieben?

Ich habe einen Text geschrieben, der vom Afro-Futurismus inspiriert ist. Es ist eine Art Sci-Fi-Text, der aber auch politisch gedacht ist. Es geht darin um Arbeitsbedingungen marginalisierter Menschen in einer nicht allzu fernen Zukunft, wenn Menschen wie Elon Musk es tatsächlich schaffen, den Mars zu besiedeln. Wer würde dann tatsächlich auf den Mars fliegen, um dort zu arbeiten? Wenn man geschichtlich an Arbeit denkt, ist man natürlich schnell bei der Sklaverei. Für mich war der Gedanke an das Wort „Erbe“ also einerseits verbunden mit der Frage: Wenn ich den Planeten Erde verlasse, was kann ich dann mitnehmen? Andererseits mit der Frage: Ist die Situation, in der ich dann stecke, vielleicht auch ein Erbe, eine Wiederholung von Umständen?

Sie sind Poet und Antirassismustrainer. Können Texte, wie sie für das Festival entstanden sind, zum Abbau von Rassismus beitragen?

Ich glaube, indirekt ja. Geschichten helfen uns, theoretische Zusammenhänge zu illustrieren. Bei so einem Festival haben wir zunächst die ganz direkte Ebene, Menschen in einer anderen Rolle zu erleben: Schwarze Intellektuelle, Schwarze, die schreiben und vorlesen. Das spiegelt sich in der medialen Wahrnehmung von Schwarzen Menschen nicht immer wider. Und daneben gibt es natürlich die inhaltliche Ebene: Wenn jemand es schafft, die Erfahrung von Rassismus gut in Worten einzufangen, kann das Menschen verändern oder zum Nachdenken bringen.

Darin steckt der klassische Gedanke der Einfühlung durch Literatur. Umgekehrt gefragt: Darf Literatur auch verletzen?

Spannende Frage. Es geht dabei, glaube ich, um die Frage, aus welcher Perspektive heraus wir das denken und von welcher Art von Verletzung wir sprechen. Wenn wir in einem literarischen Kontext etwa das N-Wort gebrauchen und sagen: „Das ist nun mal die Realität!“, dann stellen sich auch die Fragen: An wen richtet sich diese Literatur? Wer wird damit also eingeschlossen oder ausgeschlossen? Ich bin auf keinen Fall der Meinung, dass Literatur kategorisch nicht verletzen darf. Aber ich würde mir wünschen, dass auch über den Preis der Verletzung nachgedacht wird.

Viele Menschen setzen sich mit solchen Fragen nicht gern auseinander – wahrscheinlich kaufen sie auch nicht das Buch zum Festival. Wie kommt man an diese Personengruppe heran?

Der literarische Diskurs ist nur einer von vielen. Wenn Menschen durch Literatur bewegt und inspiriert werden, inspirieren sie vielleicht andere, die andere Zugänge brauchen. Auch wenn jemand dieses Interview liest, kann das schon etwas bedeuten. Allein über Schwarze Menschen im Kontext der Literatur zu lesen, kann schon etwas verändern.

Bei der diesjährigen Buchmesse versucht man, beide Seiten glücklich zu machen. Rechte Verlage dürfen wieder ausstellen, gleichzeitig soll ein „Awareness-Team“ gegen Diskriminierung vorgehen. Glauben Sie, ein „Awareness-Team“ bringt die Lösung?

Der Frage dabei ist: Wie mutig ist die Partei, in der Mitte eine Entscheidung zu treffen? Wenn man offen für alles ist, schließt man automatisch bestimmte Menschen aus. Bestimmte Menschen brauchen es, dass man sich klar für sie positioniert. Auf der Leipziger Buchmesse habe ich mitbekommen, wie rechte Aussteller Fotos von Schwarzen Menschen am Nachbarstand gemacht haben. Das hinterlässt ein mulmiges Gefühl. Sie wissen also, wie ich aussehe und bei welchem Verlag ich arbeite. Mit diesen zwei Dingen kann man schon ziemlich viel über jemanden herausfinden. Und immer wieder kommen Abschusslisten von Rechtsradikalen ans Licht. Wenn man das also etwas größer aufmacht, versteht man das Problem, wenn ein rechter Verlag auf der Buchmesse vertreten ist.

Hätten Sie sich also eine klare Positionierung gewünscht?

Genau. Damit hätte man ein Zeichen gesetzt.

Im Rahmen des Resonanzen-Festivals wurde auch gefragt, wann endlich die Liste Schwarzer Schriftsteller*innen, die es auf die Longlist des Deutschen Buchpreises schaffen, erweitert werde. Warum, glauben Sie, herrscht hier ein Missstand?

Wir können fragen: Wer hat überhaupt Zugang zur Literatur und zum literarischen Schaffen? Literatur geht oft mit einem bestimmten Bildungsgrad einher. Und natürlich hat auch der Literaturbetrieb bestimmte exkludierende, klassistische Mechanismen: Menschen mit bestimmten Herkünften fühlen sich oft nicht wohl bei einer Veranstaltung, bei der eine gewisse kulturelle Grammatik gilt. Man kann das weiter durchexerzieren: Literaturförderungen – wer nimmt die in Anspruch? Wer kommt zu Kulturangeboten? Hinzu kommt eine literaturästhetische und literaturkritische Debatte: Welche Themen gelten als wichtig? Wer nimmt Kanonisierungen vor? Und wiederum: Wer kommt überhaupt so weit, das Interesse eines Verlages zu wecken? Aber ich glaube, dass das Interesse an den Geschichten marginalisierter Menschen gerade zunimmt.

Die wahrscheinlich erfolgreichsten Bücher Schwarzer Autor:innen sind Sachbücher wie Tupoka Ogettes „Exit Racism“ oder Alice Hasters’ „Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten“. Diese Bücher lenken den Blick auf das Thema Antirassismus. Gleichzeitig werden die Autor:innen stark in ihrer Identität wahrgenommen. Positive oder negative Entwicklung?

Zur Person Dean Ruddock, Jahrgang 1992, wuchs in Paderborn auf, als – wie er selbst sagt – „Ergebnis verschiedener Migrationsbewegungen“. Er studierte unter anderem Linguistik, Populäre Musik sowie Medienkunst und Mediengestaltung. Seine künstlerische Laufbahn begann Ruddock zunächst als Musiker, später befasste er sich außerdem mit Film, Poesie und Medienkunst. Ruddock nahm bereits an Hunderten Poetry Slams teil und ist Mitglied des Kollektivs Tanzpoeten, das an der Schnittstelle von Tanz und Poesie experimentiert und forscht. Er veranstaltet Poetry-Slam-Workshops in Schulen, Bibliotheken und anderen Bildungseinrichtungen.

Beides – oder weder noch. Ich finde es schön, dass dafür ein Interesse besteht. Aber ich finde auch, dass das noch die Vorstufe von einem Zustand ist, der eigentlich erstrebenswert ist.

Verbunden damit ist die Frage, wer worüber sprechen oder schreiben sollte. Was meinen Sie: Darf etwa ein weißer Autor über eine Schwarze Frau schreiben?

Wir würden es uns zu einfach machen, wenn wir sagen: Nur bestimmte Menschen dürfen über bestimmte Dinge schreiben! Bei dieser Debatte geht es vor allem um die Frage: Wie oft haben wir Geschichten von weißen Menschen gehört, die über Schwarze Menschen schreiben? Und wie oft haben wir Geschichten gehört, in denen Schwarze Menschen von sich selbst erzählen? Dahinter steht der Gedanke, dieses Verhältnis auszugleichen. Wenn es irgendwann ein Gleichgewicht gibt, ist es viel einfacher zu sagen: Alle dürfen über alles schreiben! Grundsätzlich sollte das kein Problem sein. Aber wir leben noch nicht in dieser Welt, in der es kein Problem ist.

Zur Startseite