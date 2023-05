Springer-Verlag nennt mangelnde Wirtschaftlichkeit als Grund „B.Z. am Sonntag“ wird eingestellt

Die „B.Z. am Sonntag“ wird am Sonntag, 30. Juli, zum letzten Mal als gedruckte Zeitung erscheinen. Wie aus Redaktionskreisen zu hören war, gibt der Axel Springer Verlag eine mangelnde wirtschaftliche Perspektive als Begründung für den Schritt an.

Sinkende Auflage

Die „B.Z. am Sonntag“ konnte laut IVW-Auflagenstatistik im ersten Quartal 2023 eine verkaufte Auflage von 50.925 Exemplaren erreichen, davon 12.240 Exemplare im Abo und 13.321 Exemplare im Einzelverkauf. Im ersten Quartal 2022 wurden noch 59.401 Exemplare verkauft..

Die gedruckte „B.Z.“ wird weiterhin von Montag bis Samstag erscheinen, dabei soll der Umfang der Samstagsausgabe erweitert werden. Die Homepage der Zeitung, die sich als „Die Stimme Berlins“ versteht, soll weiter rund um die Uhr und mit einem 24-Stunden-Liveticker informieren.