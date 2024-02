Stargeigerin Lisa Batiashvili im Interview „Ich fürchte, Putin kommt damit durch“

Frau Batiashvili, Sie empfinden die Forderung, Musiker sollten unpolitisch sein, fast als Beleidigung, wie Sie 2022 in einem Interview gesagt haben. Warum?

Wir machen hohe Kunst und verstehen nichts von Politik? Das kann ich nicht so stehen lassen: Auch wir Musiker können nicht vor den Nachrichten davonlaufen, und uns verschließen vor den Geschehnissen der Welt. Es ist zu einseitig zu sagen, der Rest der Welt interessiert mich nicht. Wir spielen ja nicht nur für uns, sondern für das Publikum. Und wir haben eine Aufgabe in der Demokratie, denn die Kunst spiegelt die Zeiten wider, in denen wir leben, so wie schon die Komponisten sowie alle anderen Vertreter der Kunst und Literatur von den Geschehnissen ihrer Zeit geprägt waren. Heute hat unser Beruf vielleicht mehr denn je mit der Politik zu tun.