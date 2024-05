Studio Visit Jorinde Voigt gibt einen tiefen Einblick in ihr Schaffen

Ein bisschen nach Sparkasse fühlt sich der kühle Eingangsbereich schon an. Das Max-Liebermann-Haus der Stiftung Brandenburger Tor liegt direkt neben dem namensgebenden Bauwerk am Pariser Platz. „Constant Vision“ heißt die Ausstellung der erfolgreichen Berliner Künstlerin Jorinde Voigt, die sich in den ehemaligen Atelierräumen Max Liebermanns ausbreitet.