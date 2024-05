Stuntman Ryan Gosling und body-positiver Sex Diese Filme sind neu im Kino

1 The Fall Guy

Vor zehn Jahren erfüllte sich David Leitch mit dem Actionfilm „John Wick“ einen Jugendtraum: Er schaffte es vom Stuntdouble von Brad Pitt oder Jean-Claude Van Damme zum (in den Credits des Films allerdings nicht erwähnten) Co-Regisseur. Für diese Arbeit hinter den Kulissen hatte die Academy, die die Oscars vergibt, bisher nur wenig Wertschätzung gezeigt.

Die Eleganz eines Stunts lässt sich aber selbst im Zeitalter von computergenerierten Bildern (CGI) nicht ohne Weiteres simulieren. Bei der Beschleunigung von Metall wird das Kino auf seine ureigensten Instinkte zurückgeworfen.

Dieser archaische Impuls ist einer der Schlüsselreize von „The Fall Guy“, der die „Barbenheimer“-Stars Ryan Gosling („Barbie“) und Emily Blunt („Oppenheimer“) in einer Romantic Comedy mit einer wahrlich physischen Prämisse vereint.

Wie viel Knochenbrüche und Schürfwunden ist ein echter Mann bereit zu erleiden, um seine Angebetete zurückzugewinnen? Diesen romantischen Machismo kann ein Ryan Gosling natürlich spielerisch ironisieren. Leitchs turbulente Actionkomödie ist in doppelter Hinsicht ein Film über das Arbeiten in Hollywood. Der Spaß am Set soll sich ebenso vermitteln wie die Liebe zum analogen Filmemachen.

USA 125 Min., R: David Leitch, D: Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham, Winston Duke

2 Touched

Gefühlsecht geht es bei Maria und Alex allemal zu. © Cologne Cine Collective

Von der Sehnsucht nach einem Fühlen, dem Berührt- und Begehrtwerden handelt der Debütfilm der deutschen Regisseurin Claudia Rorarius. Im Zentrum zwei Körper, die auf unterschiedliche Weisen ausgegrenzt und behindert werden.

Rorarius lässt ihre beiden Figuren, gespielt vom griechischen Tänzer Stavros Zaveiris und der isländischen Body-Positivity-Aktivistin Ísold Halldórudóttir, an einem Ort aufeinandertreffen, der durch das Verhältnis von Intimsphäre und Respekt, Fürsorge und Selbstbestimmung gekennzeichnet ist, wo die romantische Liebe aber eben keine Option sein kann: in einem Pflegeheim.

Neuling Maria kümmert sich um den querschnittsgelähmten Alex. Wie die junge Pflegehilfe wird auch das Publikum von Szenen herausgefordert, in denen sich Pflegealltag, Voyeurismus und pornografische Lust nicht mehr voneinander trennen lassen.

Alles bleibt in der Schwebe, auch die Frage eines Machtgefälles, in denen die Kategorien von körperlicher Annäherung und Grenzüberschreitung allmählich ins Schwimmen geraten. Anne Küper

D 2023, 133 Min., R: Claudia Rorarius, D: Ísold Halldórudóttir, Stavros Zafeiris, Hannah Schutsch

3 Erwarte nicht zu viel vom Ende der Welt

Zum Stressabbau fährt die Produktionsassistentin Angela (Ilinca Manolache) manchmal rechts ran und filmt am Straßenrand ein Video ihrer TikTok-Persona Bobita, einem Sexisten, der mit seinen Kommentaren einen Nerv im Bukarest der Gegenwart trifft. Angela ist für ein österreichisches Unternehmen unterwegs, sie soll Kandidaten für ein Arbeitsschutz-Video casten, nachdem es in der rumänischen Fabrik zu Unfällen gekommen ist.

Eigentlich geht es aber nur darum, Schadensersatzforderungen zuvorzukommen. Skrupel hat Angela nicht, im postkommunistischen Rumänien gilt das Recht des Stärkeren, auch auf der Straße, wo sich die junge Frau täglich männlichen Aggressionen erwehren muss.

Der rumänische Regisseur Radu Jude feilt nach dem Berlinale-Gewinner „Bad Luck Banging Or Loony Porn“ weiter an seinem beißenden Mix aus Satire, Antikapitalismus-Essay und Dokumentarfilm. Mit Manolache hat seine Farce eine Stimme gefunden, die man so schnell nicht vergisst. Andreas Busche

RO/LUX/F/HR 2023, 163 Min., R: Rade Jude, D: Nina Hoss, Uwe Boll, Katia Pascariu. Special-Screening im Passage Kino am Do 2.5. um 20 Uhr in Anwesenheit des Regisseurs. Ab Fr 3.5. exklusiv auf Mubi

4 Zwischen uns das Leben

Mitten in den Proben zu seinem ersten Theaterauftritt bekommt Laurent (Guillaume Canet), in einem Magazinbeitrag gerade noch mit „Der Wagemutige“ betitelt, plötzlich kalte Füße. Weshalb er nun im Bademantel in einem halb verlassenen Thalasso-Zentrum an der Westküste Frankreichs herumsitzt, schlechte Drehbücher liest, weint und Selfies mit Therapeuten macht. Die Nachricht vom Aufenthalt des Filmstars erreicht auch seine frühere Liebe Alice (Alba Rohrwacher), die mit Mann und Tochter in der Nähe lebt.

So entwickelt sich „Zwischen uns das Leben“ von der anfänglich komödiantischen Betrachtung eines krisengeplagten Mannes und den Tücken des modernen Lebens zu einem fließenden, weichen und zuweilen auch wehmütigen Drama über Lebensentscheidungen und verpasste Möglichkeiten.

Regisseur Stéphane Brizé, im französischen Kino eigentlich als Spezialist für eindringliche Dramen über Arbeitskämpfe und das Ringen um menschliche Würde bekannt, nimmt Alice und Laurent ernst, aber auch nicht allzu wichtig. Zwei innerlich aufgewühlte Menschen sind nicht die ganze Welt. Esther Buss

F 2024, 106 Min., R: Stéphane Brizé, D: Guillaume Canet, Alba Rohrwacher

5 Was von der Liebe bleibt

„Sie müssen uns helfen. Wir kennen uns in Ihrem Kulturkreis nicht aus“, sagt der Kriminalbeamte zu Ilyas (Serkan Kaya). Dessen Frau Yasemin (Seyneb Saleh) wurde erschossen. Seit 15 Jahren sind die beiden Deutschen kurdischer und türkischer Herkunft ein Paar, das in Berlin ein Café betreibt. In den folgenden Monaten soll Ilyas immer wieder zu neuen Ermittlungsergebnissen Stellung beziehen.

Mal steht er selbst unter Verdacht, dann wird behauptet, Yasemin habe Geldwäsche für die verbotene PKK betrieben. Fünf Jahre brauchten die Ermittlungsbehörden, um die NSU-Mordfälle aufzuklären, weil sie die Täter innerhalb der deutsch-türkischen Community suchten, rassistische Motive nicht in Betracht zogen und stattdessen Opfer und deren Angehörige kriminalisierten.

Kanwal Sethi („Fernes Land“) zeigt eindrücklich, welche Folgen diese Art von institutionellem Rassismus auf die Betroffenen hat. Aber er tut dies nicht in Form eines politischen Themenfilms, sondern im Rahmen eines berührenden Liebesdramas, in dem das Intime und Persönliche mit emotionaler Wucht auf das Politische prallt. Martin Schwickert

D 2023, 100 Min., R: Kanwal Sethi, D: Serkan Kaya, Seyneb Saleh

6 Das Geheimnis von La Mancha

Der elfjährige Alfonso Quijote hat die Gabe seiner Familie geerbt, eine blühende Fantasie zu haben. Wie schon sein Urahn, der legendäre Don Quijote, kämpft auch der junge Alfonso im spanischen La Mancha in seiner Vorstellung gegen Windmühlen.

Das Dorf steht jedoch vor dem Verfall, da schwere Unwetter das Leben in der Idylle nahezu unmöglich machen. Um La Mancha zu retten, zieht Alfonso gemeinsam mit seinem Freund Pancho und seiner Freundin Victoria los, den Sturm, den Alfonso als Monster weiterdenkt, zu besiegen.

Gonzalo Gutiérrez’ Film verpasst die Chance, ein kreatives Animationsabenteuer für mündige Kinder zu machen, in dem Vorstellungskraft zu Innovation führt, anstatt nur imaginäre Freunde mit richtigen zu tauschen. Auch das Wetterphänomen wäre eine ernste Auseinandersetzung mit Umweltkatastrophen (wie Spanien sie seit einiger Zeit erlebt) wert.

Stattdessen setzt der Film auf billige Action und Dummerchen-Dialoge. Dabei ist jeder Erwachsene, der Kinder für dumm verkauft, dümmer, als je ein Kind war. Dementsprechend gilt dies auch für „Das Geheimnis von La Mancha“. Fabian Kurtz

RA/D 2023, 88 Min., R: Gonzalo Gutiérrez

7 Max und die Wilde 7: Die Geister-Oma

Ein Draufgänger ist der zehnjährige Max (Jona Eisenblätter) nicht, insofern geht es für ihn in diesem Filmabenteuer eher darum, langsam an seinen Aufgaben zu wachsen.

Die bestehen etwa darin, dem ständigen Mobbing in der Schule zu begegnen, die Freundschaft mit der kecken Laura zu pflegen und die Wirrungen rund um ein Fußballspiel zu meistern, mit dem Horst (Thomas Thieme), einer seiner Seniorenfreunde aus der zum Altersheim gewandelten Burg Geroldseck, Max‘ bescheuerten Sportlehrer herausfordert.

Tatsächlich gibt es so viel zu tun, dass darüber die Geschichte mit der titelgebenden Geister-Oma samt vermeintlichen Spukerscheinungen in den Hintergrund gerät.

In die detektivische Auflösung des Grusel-Problems mag der Film von Winfried Oelsner (mit Lisa-Marie Dickreiter Co-Autor der Buchreihe und des Drehbuchs) trotz gelegentlichen Herumschleichens der Protagonisten im Dunkeln kaum Energie zu stecken. Dafür gelingt es, viele Klischeefallen, in die deutsche Kinderfilme oft tappen, zu umschiffen. Immerhin. Lars Penning

D 2024, 90 Min., R: Winfried Oelsner, D: Jona Eisenblätter, Lucas Herzog, Klara Nölle, Giuseppe Bonvisutto, Uschi Glas, Thomas Thieme

8 Im Land der Wölfe

Mit den Bildern eines idyllischen Rudellebens im Maisfeld und zehn toten Schafen startet Ralf Büchelers toller Dokumentarfilm über die Rückkehr des Wolfs. 100 Jahre nach seiner Ausrottung in Deutschland trifft Isegrim auf ein verändertes Habitat – mit dem er offensichtlich viel weniger Probleme hat als die Menschen, die mangels Praxis Mythen und Märchen ausgeliefert zu sein scheinen.

Bauern, die hochemotional in Bayern demonstrieren und vor dem Untergang der traditionellen Landwirtschaft warnen, engagierte Wolfsforscherinnen und nüchterne Lausitzer Schäfer kommen bei Bücheler unkommentiert zu Wort.

Dabei geht es nicht nur um Naturschutz. Angesichts der Vereinnahmung des Themas durch die AfD ist der Film generell ein wichtiges Plädoyer für den faktenbasierten, sachlich geführten Diskurs. Ingolf Patz