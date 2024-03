Temporary Bauhaus-Archiv Genauer Blick auf die Masche

Unzählige Male ist das Foto wieder abgedruckt worden, das die Meister des Bauhauses in Dessau zeigt – und nur eine Meisterin, Gunta Stölzl. Inzwischen dringt ins Bewusstsein, dass es sehr viel mehr Frauen gab, die dem Bauhaus Kontur verliehen haben, tatkräftige, hochkompetente Frauen, manche nicht so sehr im Bauhaus selbst als in den Grenzbereichen zwischen der Lehranstalt und der Ende der zwanziger Jahre zunehmenden, kommerziellen Produktion.