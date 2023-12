Theatermacher Ariel Efraim Ashbel im Gespräch Tradition ist wie eine Traube, die zu Wein wird.

Ariel Ashbel, am HAU Hebbel am Ufer inszenieren Sie gegenwärtig „Fiddler! A Musical“, inspiriert vom Broadway-Hit „Fiddler on the Roof”, hierzulande als „Anatevka“ bekannt. Was reizt Sie daran?

Die Idee zu „Fiddler!“ kam bereits auf, als meine Produzentin Anna von Glasenapp und ich vor drei Jahren einen Förderantrag geschrieben haben, der nebenbei nie bewilligt wurde. Wir mussten dafür zwei Produktionen beschreiben, die wir planen.