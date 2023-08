Trajal Harrell und Nadia Beugré bei Tanz im August Glamouröse Drama Queens

Um den US-amerikanischen Choreografen Trajal Harrell reißen sich mittlerweile die großen Festivals. Mit dem Berliner Tanz im August verbindet ihn eine ganz eigene Geschichte. Die frühere Festivalleiterin Virve Sutinen, die schon früh Harrells Talent erkannt hat, eröffnete ihre erste Ausgabe 2014 mit „Antigone Sr“, ein Teil der Serie „Twenty Looks or Paris is Burning at the Judson Church“, mit der Harrell der internationale Durchbruch gelang.