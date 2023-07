Trevor Paglen im Neuen Berliner Kunstverein Wie falsche Fakten geschaffen werden

Die Ausstellung von Trevor Paglen im Neuen Berliner Kunstverein (n.b.k.) ist eine Reise in eine andere Welt. Eine unheimliche Welt, die mit unserer Wahrnehmung spielt und fast gar nicht von unserer Alltagswelt zu unterscheiden ist. Auf den ersten Blick wirkt die Ausstellung nüchtern. Der erste Raum beinhaltet ein minimalistisches Spiegelobjekt neben schwarz gerahmten, sehr schönen Aufnahmen aus dem Weltall, archivalische Dokumente in Vitrinen und Videos auf merkwürdig kleinen Bildschirmen. Ohne den Begleittext, in dem der Künstler selbst die ausgestellten Objekten erläutert, wäre man verloren.