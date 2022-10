„Triangle of Sadness“ im Kino Der Kapitalismus erleidet Schiffbruch

Eine „Triangle of Sadness“ ist kein Insiderwitz unter Mathematik-Nerds. Oder eine Bezeichnung aus der Seefahrt – obwohl Ruben Östlund seinen gleichnamigen Film wagemutig in das thematische Bermudadreieck aus Schönheitswahn, Kapitalismuskritik und fragilen Geschlechterverhältnissen steuert. Das traurige Dreieck beschreibt in der Modelbranche bloß die Stelle auf der Stirn, an der sich nach kräftezehrenden Jahren im Business langsam Sorgenfalten einnisten – welche sich aber leicht mit karriereverlängerndem Botox behandeln lassen. Die Präparate helfen dann auch beim typischen „Balenciaga-Gesicht“, mit dem die hochpreisigen Models in ihrer überteuerten Couture vom Laufsteg mit aufgesetzter Arroganz auf ihre zahlungswillige Kundschaft herabblicken.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden