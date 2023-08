Ulbricht-Biografie von Ilko-Sascha Kowalczuk Der Wille zur Macht

Nichts hat Walter Ulbricht so sehr geprägt wie die gescheiterte Novemberrevolution von 1918. Der gelernte Tischler, der seinen Kriegsdienst in sicherem Abstand zur Front in einer Fuhrpark-Kolonne verbracht hatte, war als Beauftragter für „Aufklärung“ für den Leipziger Soldatenrat aktiv. Er schrieb und verteilte Flugblätter und hielt Vorträge über die Revolution.