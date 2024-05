Undurchsichtige Daten und Kontrollverlust Medienkünstler Clemens von Wedemeyer zeigt zwei neue Installationen

Es ist ein sonniger Tag in Kalifornien. In einer Komposition verschiedener Videosequenzen sieht man Winkel der Großstadt, blickt im Apple Store auf einen MacBook-Bildschirmschoner, erhascht einen Blick auf zwei Touristen, die Selfies vor der Meta-Firmenzentrale schießen, und bestaunt die raumschiffartige Architektur der Firma Space X. Kalifornien deckt sich mit dem futuristischen Bild zahlreicher Science-Fiction-Filme.

Das Wetter dreht sich, es wird grau. Containerschiffe, Minen und Transportfahrzeuge verunklaren das Bild der sauberen Zukunftsstadt. Die Videosequenzen werden durch eine wiederkehrende Komponente dominiert: Riesige Metallgitter ragen in die Landschaft. Sie versperren den Blick auf Bäume, Himmel und Meer.

„Surface Composition“ heißt diese neue Videoinstallation von Clemens von Wedemeyer, zu sehen ist sie in der Ausstellung „Social Geometry“ der Galerie KOW. Sie hat dokumentarischen Charakter und der in Berlin lebende Künstler, womöglich auch dank seiner Professur an der Kunstakademie in Leipzig, ein Händchen für die bildliche Kommunikation des Sozialen. Nonverbal werden grundlegende Theorien der Raum- und Stadtsoziologie deutlich. Unterlegt wird der Metropolen-Trance vom ungarischen Improvisationsmusiker Zsolt Sőrés.

Zur Ausstellung „Social Geometry“ präsentiert die zwei neuesten Videoinstallationen von Clemens von Wedemeyer. Die Arbeiten entstanden durch eine umfangreiche Recherche zu soziologischen Theorien und Datensätzen aus den sozialen Netzwerken. KOW Berlin, Lindenstraße 35, bis 29. Juni, Dienstag bis Samstag von 12-18 Uhr.

Der Einfluss global tätiger Internetkonzerne zeigt sich nicht nur im Digitalen, sondern spiegelt sich auf der realen Oberfläche wider. Sie werden nicht mehr als Störfaktoren empfunden, sondern verschwinden in unserer Wahrnehmung.

Architektur-Clash: Hinter einem Sandstein-Parkhaus verbirgt sich die Firmenzentrale von YouTube. © Clemens von Wedemeyer, Surface Composition, 2024, courtesy the artist and KOW, Foto : Ladislav Zajac

Eine Nebenwirkung ist die zunehmende Blindheit für solche Infrastrukturen, die den Konsum anheizen sollen. Die Psyche ist eingegittert, die Gesellschaft kollaborativ am neuen System beteiligt, und sie spinnt das Netzwerk weiter.

Punkte und Striche

Wedemeyers zweite Videoinstallation führt aus der kalifornischen Sonne in die Dunkelheit. Es beginnt mit einem Punkt, stellvertretend für das Individuum, das die britische Musikerin Anne Clark in der Arbeit besingt. Das Individuum bekommt schnell Gesellschaft von einem anderen Individuum, diese formen eine Beziehung in Form eines Strichs. Es ist die simpelste Begegnung und birgt das größte Potenzial zur Komplexität.

Es lässt sich ein chronologischer Aufbau verschiedener soziologischer Organisationsformen verfolgen. Vom Klassensystem bis hin zum Feudalsystem und zur Revolution, je nach Neuformung und Eruption des Netzwerks. Das soziologische Lehrbuch ist in voller Dynamik, und die Theorien lassen sich noch gut überblicken. Doch was passiert, wenn die Zusammenhänge chaotische Formen annehmen?

Daten-Galaxien

In Zusammenarbeit mit dem Künstler Alexander Repp hat Wedemeyer im weiteren Verlauf der Installation aktuelle Twitter-User-Daten in sein System übersetzt. Das Ergebnis ist ein wilder Cluster, unübersichtlich viele Individuen stehen miteinander in Beziehung. Die Datengruppen mutieren in alle Richtungen, ein Überblick wird unmöglich. Inmitten der weißen Daten-Galaxien bleibt einem nichts weiter übrig, als das eigene Unwissen zu akzeptieren.

Die digitale Blindheit steht im thematischen Mittelpunkt. Die Interaktion mit sozialen Netzwerken auf der Benutzeroberfläche ist klar. Wir entscheiden, was wir mit wem kommunizieren wollen, ein Kontrollverlust ist nicht unmittelbar erkennbar. Dieser wird erst in den Daten deutlich.

Wedemeyer visualisiert die Grundproblematik undurchsichtiger Datensätze und unseren Verlust der Kontrolle. Mit „Social Geometry“ gelingt es Wedemeyer, soziologische Praxis und Theorie in materialistische Sichtbarkeit zu übersetzen. Ein Besuch lohnt unbedingt.