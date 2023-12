Upper West Side Story Bradley Cooper ist Leonard Bernstein im Biopic „Maestro“

Was für ein Unruhegeist. Dieser Mann dominiert jeden Raum, jede Szene, jede Einstellung, er will überall gleichzeitig sein und ist immer schon wieder woanders, als komponierender, dirigierender, unterrichtender, Klavier spielender, kettenrauchender Superstar der US-amerikanischen Klassikszene. So fing es schon an mit der Karriere von Leonard Bernstein, damals im November 1943, als er in der Carnegie Hall für den erkrankten Bruno Walter einsprang, kurzfristig, ohne Probe, mit gerade mal 25.