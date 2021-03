Das Theater des Westens spielt eine Schlüsselrolle für die Geschichte des Musicals in der Bundesrepublik Deutschland: Hier entzündete sich 1961 die Liebe des Publikums zu dem Genre, und zwar an Frederick Loewes „My Fair Lady“.

Alle vorherige Versuche, hierzulande das Unterhaltungsmusiktheater amerikanischer Prägung als Exportgut zu etablieren, waren nicht sehr nachhaltig gewesen, jetzt aber verfiel die Mauerstadt in ein wahres Broadway-Fieber: Ganze zwei Jahre lang lief das Stück mit Karin Hübner und Paul Hubschmid in den Hauptrollen an der Kantstraße.

Fünf Jahre früher spielt die Geschichte, die im November im Theater des Westens auf die Bühne kommen soll: „Kudamm 56“, die erste Staffel der ZDF-Erfolgsserie über das Leben, Lieben und Leiden der Berliner Tanzlehrerin Catherina Schöllack und ihrer drei Töchter, soll dort eine Zweitverwertung als Musical erfahren. Pünktlich zur Fernsehpremiere der dritten, 1963 spielenden Staffel an diesem Wochenende startet der Vorverkauf für die Wirtschaftswunder-Show.

Um die Tanzszenen kümmert sich "Rocketman"-Choreograf Adam Murray

Veranstalter ist allerdings nicht der Unterhaltungskonzern Stage Entertainment, der das Theater des Westens seit 2002 als Abspielstätte für seine Tourneeproduktionen betreibt, sondern die TV-Produktionsfirma Ufa Fiction, zusammen mit Bertelsmann. Das Libretto stammt von Annette Hess, der „Kudamm“-Drehbuchautorin, musikalisch soll nicht mit originalen Schlagern aus den 1950er Jahren gearbeitet werden, stattdessen schreiben Peter Plate von „Rosenstolz“ und Ulf Leo Sommer neue Songs.

Die Inszenierung liegt in den Händen des erfahrenen Musical-Regisseurs Christoph Drewitz, für die Choreografie konnte der Brite Adam Murray gewonnen werden, der zuletzt die Tanzszenen in dem Elton-John-Film „Rocketman“ gestaltet hat, zum Cast gehören Sandra Leitner und David Jakobs.