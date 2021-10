Klaus-Dieter Lehmann war von 2008 bis 2020 Präsident des Goethe-Instituts.

Obwohl es an vielen Ecken der Welt brennt, Kriege und Krisen, Korruption und Machtmissbrauch, Flucht und Vertreibung zunehmend das Bild bestimmen, haben außenpolitische Themen kaum den Wahlkampf in Deutschland bestimmt. Die Folgen dieser Entwicklungen machen vor den deutschen Grenzen aber nicht halt, Innen und Außen sind keine getrennten Welten mehr.

Das betrifft insbesondere Schlüsselthemen unserer Gesellschaft wie Klimawandel, Digitalisierung, Bildungszugang, Migration, Dekolonisierung, Pandemie, Zivilgesellschaft, die alle eine globale Dimension haben. Bei den Koalitionsverhandlungen und der Regierungsbildung werden sie in ihrer außenpolitischen Verflechtung behandelt werden müssen.

Es braucht Menschen und Verfahren, die sich dem Dialog aussetzen, mit der Fähigkeit des Umgangs mit kulturellen Unterschieden, mit der Kenntnis anderer Modelle des Zusammenlebens, Mehrsprachigkeit und Respekt. Deutschland hat für Kultur und Bildung mit unabhängigen Mittlern wie dem Goethe-Institut, dem Institut für Auslandsbeziehungen, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst und der Humboldt-Stiftung sowie den Auslands- und Partnerschulen eine wirkungsvolle Infrastruktur.

Willy Brandt nannte die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik die „Dritte Säule der Außenpolitik“. Inzwischen ist der Druck erheblich gewachsen, nicht nur durch die geschilderten Entwicklungen, sondern auch durch die massive Propaganda von China und Russland als soft power Einfluss. Unabhängige Kulturnetzwerke können hilfreich sein. Wenn die Zivilgesellschaften nicht gestärkt werden, entwickeln sich ungebremst autoritäre Gesellschaften. Es liegt im Interesse Deutschlands, freiheitliche und diskursfähige Gesellschaften zu fördern.

Das Goethe-Institut in Afghanistan

Es wäre deshalb wichtig, wenn in einem zukünftigen Koalitionsvertrag eine Stärkung der „Dritten Säule“ gelänge. Dazu gehören inhaltliche Programme, aber auch notwendige Finanzierungsmöglichkeiten für eine kulturelle Infrastruktur der Partner. Ein Hilfsfonds des Auswärtigen Amtes und des Goethe-Instituts hat erste positive Ergebnisse gebracht. Das verbessert in den jeweiligen Ländern nicht nur den Zugang zu Bildung und Wissen, sondern ermöglicht dort auch eine ökonomische Zukunft. Die nachfolgenden Beispiele sollen die Bedeutung der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik erläutern.

Derzeit steht im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen der Krieg in Afghanistan und die erneute Machtübernahme durch die Taliban. Das Goethe-Institut in Kabul hat seit seiner Gründung 1965 eine wechselvolle Geschichte erlebt. Bis zu seiner Schließung 1991 war es ein lebendiger Treffpunkt für den kulturellen Austausch. Dann herrschten zwanzig Jahre Krieg und Bürgerkrieg unter den Taliban, das Bildungssystem und die kulturelle Infrastruktur wurden zerstört.

Erst 2002 konnte das Goethe-Institut seine Arbeit nach dem alliierten Militäreinsatz erneut aufnehmen. Es ging zunächst um den vorrangigen Wiederaufbau kultureller Infrastruktur, um das Identifizieren von Künstlern und Kulturakteuren, um kulturelle und sprachliche Aus- und Fortbildung junger Menschen. Workshops und mehrstufige Ausbildungsmaßnahmen wurden etabliert, von Anfang an auch für Frauen und Mädchen.

Der internationale Austausch öffnete sich für Künstler. 2006 konnte ein Dokumentarfilmfestival über eigene Lebenswelten berichten, es folgten jährlich ein Literaturfestival und ein internationales Theaterfestival in der Hauptstadt Kabul. Mit internationaler Hilfe entstand 2010 in Afghanistan die erste Musikschule mit festen Austauschpartnern wie der Franz-Liszt-Hochschule in Weimar.

Aber die Gefährdung durch die Taliban nahm ab 2014 wieder massiv zu. Attentate und Zerstörungen trafen die Kulturszene. 2017 wurde auch das Goethe-Institut schwer beschädigt und musste geschlossen werden. Das Auswärtige Amt hat für die gefährdeten Kulturakteure und Künstler inzwischen eine Liste von 2600 Namen zusammengestellt, die eine Aufenthaltszusage in Deutschland erhalten.

Myanmar und Armenien

Ein anderes dramatisches Beispiel für Hoffnung und Gefährdung ist Myanmar. Am 1.Februar 2021 kam es zum Militärputsch Vorausgegangen war ein überwältigender Wahlsieg der Nationalen Liga für Demokratie von Aung San Suu Kyi im November mit absoluter Mehrheit. Es wurden Wahlen zugelassen. In vorsichtigem Umfang kam es zu demokratischen Reformen. Mit der Lockerung der autoritären Strukturen 2010 sah das Goethe-Institut die Chance, zivilgesellschaftliche Entwicklungen zu fördern und damit demokratische Tendenzen zu stärken. In Myanmar bestand offensichtlich ein starkes Bedürfnis für diese Art der Eigenständigkeit.

Der Bildungsstand in Myanmar ist gut, doch es fehlt an Infrastruktur und unabhängigen Gestaltungsmöglichkeiten. Das 2014 neu eröffnete Goethe-Institut in Yangon wurde rasch ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens. Eine lebendige Szene etablierte sich.

Diese Stimmung ist längst verflogen. Menschen wurden getötet, viele befinden sich in Haft. Es herrscht Kriegsrecht. Das Militär hat sich durch den direkten Zugriff auf die wirtschaftlichen Strukturen faktisch ein finanzielles Monopol verschafft. China ist der größte Handelspartner, dann folgen Thailand, Indien und Singapur. Solange die Nachbarn nicht gegen die Generäle vorgehen, ist durch Sanktionen des Westens nichts zu erreichen. Wut und Mut der Bevölkerung reichen nicht aus, den Zusammenhalt der gut organisierten rücksichtslosen Militärmaschine zu brechen. Umso mehr bedarf es eines internationalen Bekenntnisses.

Ein anderes Beispiel zivilgesellschaftlicher Entwicklung zeigt Armenien. Hier fand 2018 die „Samtene Revolution“ statt. Die Demonstrationen, an denen viele Intellektuelle, Jugendliche und kirchliche Vertreter teilnahmen, erreichten den Rücktritt der Regierung und Neuwahlen. Das Goethe-Institut hatte 2017 die Neugründung in Eriwan mit Hilfe des Deutschen Bundestages erreichen können. So war es gerade zu dem richtigen Zeitpunkt aktiv, bei dem es um Meinungsvielfalt, Pressefreiheit, Menschenrechte und die Möglichkeit europäischer Kooperation ging. Durch den Konflikt um Berg-Karabach mit Aserbaidschan hat sich innenpolitisch die Lage wieder verschärft.

Deutlicher Schwerpunkt in Afrika

Ein schwieriger Nachbar von Armenien ist die Türkei. Kreative Initiativen konzentrieren sich dort zumeist auf die Großstädte Istanbul und Ankara. Interessant ist aber die Beziehung zu Menschen in kleineren Städten. In Zusammenarbeit mit türkischen Künstlern und Kulturakteuren werden Ladenlokale angemietet und gemeinsames Erleben von Kunst und Kultur ermöglicht.

Inzwischen wird diese Initiative auch von den Niederlanden, Schweden und Frankreich unterstützt. Einbezogen sind türkische Organisationen wie „Anadolu Kültür“ von Osman Kavala. Er sitzt seit 2017 hinter Gittern, ohne verurteilt worden zu sein, eine schlimme Situation. Ihm wird Beteiligung am gescheiterten Putsch gegen Präsident Erdogan vorgeworfen. Kavala setzt sich für interkulturelle Verständigung ein, auch mit Armenien.

Einen deutlichen Schwerpunkt hat das Goethe-Institut in Afrika gesetzt. Acht neue Institute wurden gegründet. Sie wirken zusammen in kontinentalen Netzwerken. Ein mehrmonatiges Projekt in den früheren deutschen Kolonialgebieten befasste sich mit der heutigen kulturellen Prägung aufgrund der Kolonialgeschichte. Die Ergebnisse werden auf einer gemeinsamen digitalen Plattform zusammengeführt.

Mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes wurde das Projekt „Museumsgespräche“ auf den Weg gebracht. Es geht um die Zukunft von Museen im postkolonialen Afrika, um eine geeignete Infrastruktur, eigene Kuratoren und letztlich auch um Fragen der Restitution. Erklärtes Ziel ist die Dekolonisierung des Denkens.

Alle diese Initiativen setzen eine hohe Glaubwürdigkeit, eine große Nähe zu den Partnern und eine Verlässlichkeit in der Umsetzung voraus. Die Politik kann hier für geeignete Rahmenbedingungen sorgen, um zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort Ansprechpartner zu sein und Vertrauen zu gewinnen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wies kürzlich darauf hin, dass wir ein Land mit Migrationshintergrund hin, dass Menschen aus aller Welt heute in Deutschland leben. Es steht uns gut an, wenn wir uns um Welterfahrung bemühen.