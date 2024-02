Vorverkauf beginnt am Freitag AC/DC geben 2024 neun Konzerte in Deutschland – das sind die Termine

Die Hardrock-Band AC/DC („Highway To Hell“, „Thunderstruck“) geht in diesem Sommer wieder auf Tournee und wird gleich neun Konzerte in Deutschland spielen. Das gaben die Australier am Montag bekannt. Die Band um Gitarrist und Gründer Angus Young (68) will auf ihrer „Power Up“-Tour zwischen Mai und August in Gelsenkirchen, München, Dresden, Hockenheim, Stuttgart, Nürnberg und Hannover auftreten.

17. Mai Gelsenkirchen

21. Mai Gelsenkirchen

9. Juni München

12. Juni München

16. Juni Dresden

13. Juli Hockenheim

17. Juli Stuttgart

27. Juli Nürnberg

31. Juli Hannover

Der Vorverkauf beginnt am 16. Februar um 11:00 Uhr.

Es wird das erste Mal seit fast acht Jahren sein, dass AC/DC auf Tournee gehen. Im vergangenen Jahr hatten die Rockikonen nach siebenjähriger Pause bei einem Festival in den USA ihr Bühnencomeback gegeben.

AC/DC und ihre Erfolge AC/DC gehören zu den einflussreichsten Hardrockbands – ihre Musik hat einen hohen Wiedererkennungswert und ist weltbekannt.

„Back in Black“ (1980) steht auf der Liste der meistverkauften Alben auf Platz 2, hinter Michael Jacksons „Thriller“ und vor „The Dark Side of the Moon“ von Pink Floyd.

Gerüchte über eine Tournee hatten sich schon länger gehalten. In der vergangenen Woche hatten AC/DC mit einem Countdown auf ihrer Website die Spekulationen befeuert.

Neben Gitarrist Angus Young, der stets in Schuluniform auftritt, und dem langjährigen Sänger Brian Johnson wird auf der „Power Up“-Tournee Rhythmusgitarrist Stevie Young dabei sein, der 2014 auf den erkrankten und 2017 gestorbenen Bandgründer Malcolm Young folgte.

Neu in der Band sind der ehemalige Jane's-Addiction-Bassist Chris Chaney sowie Schlagzeuger Matt Laug, der bereits im letzten Jahr mit AC/DC beim „Power Trip“-Festival auftrat. (dpa,Tsp)