Wenn es nach Kulturstaatsministerin Monika Grütters geht, sollen die Bayreuther Festspiele 2021 „auf jeden Fall“ stattfinden, selbst wenn durch Corona-Abstandsregeln nur ein Teil der Plätze belegt werden kann. Ändern möchte die CDU-Politikerin aber die Organisationsstrukturen des sommerlichen Wagner-Festivals, das vom Bund, dem Land Bayern, der Stadt Bayreuth sowie dem Freundeskreis der Festspiele getragen wird. „Wenn man Schwierigkeiten erkennt, sollte man die Lösung nicht auf die lange Bank schieben“, so Grütters.

Die führende Rolle der Familie des Komponisten in programmatischen Fragen wolle sie nicht antasten, erklärte die Kulturstaatsministerin. Gerade wurde der Vertrag von Musikdirektor Christian Thielemann verlängert. Aber sie stelle sich die Frage, wie mit den zur Verfügung gestellten Steuergeldern „die Erwartungen des Publikums angemessen berücksichtigt“ und „ein Höchstmaß an künstlerischer Leistung erbracht“ werden könne. „Da hat es in der Vergangenheit manchmal doch Reibungsverluste gegeben“, betonte sie. Zu hinterfragen sei etwa, ob die geltenden Satzungen und Gesellschafterverträge heute noch zeitgemäß sind. Tsp