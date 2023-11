„Irgendwo da oben“ im Grips Was ist am Tod denn halb so schlimm?

Hummeln können eigentlich gar nicht fliegen. Sie sind viel zu schwer und ihre Flügel viel zu klein. Das soll kein Bodyshaming sein, das ist einfach so. Das Gute: Die Hummeln wissen selbst nichts davon. Und deshalb fliegen sie. So jedenfalls erklärt es Yuna ihren Freund Max, was den Jungen ins existenzielle Grübeln stürzt: „Also, wenn ich nicht wüsste, dass ich nicht fliegen kann, könnte ich dann fliegen?“. Vielleicht! Es weiß schließlich kein Mensch so ganz genau, welche verborgenen Kräfte in ihm schlummern. Bis sie dann gefragt sind.