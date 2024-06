Was ist Antisemitismus und wer soll darüber entscheiden? Warum unscharfe Definitionen gefährlich sind

Wer verfügt eigentlich über die Deutungshoheit des Begriffs Antisemitismus? Jeder Angehörige der jüdischen Gemeinschaft, weil er das (potenzielle) Angriffsziel der Antisemiten ist? Der Antisemit, da er ja diese Haltung vertritt? Oder der Sozialwissenschaftler, der sich mit diesem Phänomen als Objekt seiner Forschung befasst?

Als Verfasser der Biografie der Person, die vor etwa 150 Jahren den Begriff Antisemitismus in Umlauf gebracht hat, und als Historiker, der seit Jahrzehnten die Geschichte des Antisemitismus erforscht, fällt mir die Antwort nicht schwer: Justiz, Politik und Öffentlichkeit müssen vor allem auf Sozialwissenschaftler, darunter auf Historiker hören, wenn sie sich für den Kampf gegen Antisemitismus wappnen wollen. Eine herausfordernde Aufgabe, da die Sozialforschung hierzu nicht unisono urteilt.

Moshe Zimmermann ist Historiker und Professor emeritus an der Hebräischen Universität Jerusalem.

Spätestens seitdem sich der Zentralrat der Juden in Deutschland gegen die Entscheidung der TU Berlin positionierte, Professor Uffa Jensen, stellvertretender Direktor des an der TU angesiedelten Zentrums für Antisemitismusforschung (ZfA), zum Antisemitismusbeauftragen zu ernennen, geht es um die praktische Umsetzung der Antwort auf die eingangs gestellte Frage. Nicht zum ersten Mal äußert sich ein Vertreter des Zentralrats gegen das ZfA – unlängst wurde dort vorgeschlagen, dieses Forschungsinstitut in „Zentrum für Antisemitismus“ umzubenennen.

Wenn die Konturen des Begriffs verschwimmen, lässt sich Antisemitismus schwerer bekämpfen

Der angebliche Grund für die Aversion des Zentralrats ist die Tatsache, dass sowohl der stellvertretende Direktor wie auch die Direktorin des Zentrums der „Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus“ (JDA) zugestimmt haben. Als einer der Mitgestalter der JDA kann ich auf diesen Vorwurf nur mit Kopfschütteln reagieren: Im besagten Dokument kommt allein die Unzufriedenheit mit dem vagen, stark auf die Variante „Israelbezogener Antisemitismus“ konzentrierten Definition der IHRA (Internationale Allianz zum Holocaustgedenken) zum Ausdruck. In anderen Worten: Die Befürworter der JDA stehen für Präzisierung und Nachbesserung der IHRA-Leitlinien, nicht mehr.

Hat der Hirtenjunge zu oft vor dem vermeintlichen Wolf gewarnt, kommt keine Hilfe mehr, wenn der wahre Wolf, der pure Antisemitismus, die Schafe angreift. Moshe Zimmermann

Die JDA wurde konzipiert und befürwortet von Forschern aus aller Welt, die Spezialisten auf diesem Gebiet sind; Experten, die die Gefahr erkannten, die eine unscharfe Definition des Begriffs für den Kampf gegen Antisemitismus birgt. Die Erklärung beabsichtigte vor allem, im Kampf gegen Antisemitismus „eine anwendbare, prägnante und historisch fundierte Kerndefinition von Antisemitismus mit einer Reihe von Leitlinien für die Benutzung” anzubieten, – was zum Antisemitismus gehört und was eben nicht oder nicht unbedingt.

Ein Antisemtismusbeauftragter einer Universität muss diesbezüglich besonders kundig, aufmerksam und hellhörig sein; für ihn ist die Anwendung der JDA-Leitlinien umso nützlicher. Denn wenn keine Klarheit über die Trennlinie zwischen Antisemitismus und anderen Formen von Hass bzw. anderen Vorurteilen oder Haltungen herrscht, ist nicht nur der Umgang mit protestierenden Studenten problematisch – sondern mit der gesamten Öffentlichkeit, die auf die Demos reagiert. Kurz: Im Fall der verwischten Konturen des Begriffs befindet sich der gesamte Kampf gegen Antisemitismus in Gefahr: Hat der Hirtenjunge zu oft vor dem vermeintlichen Wolf gewarnt, kommt keine Hilfe mehr, wenn der wahre Wolf, der pure Antisemitismus, die Schafe angreift.

Israelfeinde drehen den Spieß um

Wie verheerend die Verwischung der Trennlinie und die inflationäre Verwendung des Alarmsignals „Antisemitismus“ werden kann, zeigt sich in Deutschland, vor allem im Umgang mit der Kategorie „israelbezogener Antisemitismus“, seit dem 7. Oktober 2023 in besonderem Ausmaß. Politiker und Öffentlichkeit halten weiter fest an „Israels Sicherheit als deutscher Staatsräson“ und meiden gerade deshalb häufig die zu beachtende Unterscheidung zwischen Israels Existenzrecht und Israels politischen Maßnahmen oder auch zwischen Israelfeindschaft und Antisemitismus.

Ohne eine brauchbare Definition von Antisemitismus fällt es schwer, sich hierzu ein Urteil zu bilden. So konnte jede (auch legitime) Kritik an Israels Verhalten, sowohl von der israelischen Regierung als auch von Vertretern der jüdischen Gemeinschaft, pauschal mit dem Warnruf „Antisemitismus“ abgewehrt werden. Nur ist dies ein zweischneidiges Schwert. Ist die Trennlinie schon einmal bei Vertretern Israels verwischt, können auch Kritiker und Feinde Israels, auch Antisemiten, davon Gebrauch machen und die Grenze zum Antisemitismus überschreiten, wie es an deutschen Universitäten in letzter Zeit zum Vorschein kam.

Juden, auch die, die keine Israelis sind, werden als „Auslands-Israelis“ zu Opfern dieser Verwischung der Trennlinie. So wird der Spieß umgedreht. Die Welle von Demonstrationen mit antisemitischen Parolen und Handlungsweisen, die weit über „Israelkritik“ hinausgehen, ist auch auf eine übersteigerte Angst vor ebendieser zurückzuführen.

Bei diesem Spießumdrehen spielt einerseits Ignoranz – auch wenn es um Studenten und Dozenten geht – eine große Rolle, andererseits aber auch das latente Potenzial an Antisemitismus, rechts, links und im Sog des „Global South“. Gerade deshalb ist der Antisemitismusbeauftragte, der Profi ist, aufgefordert, die Szene differenziert zu beobachten und seine Ansprechpartner aufzuklären.

Auch Kontext und Absicht sind bedeutsam

Für den Experten steht fest: Der Jude als Blutsauger – das gehört zum „klassischen Antisemitismus“. Eine Wandschmiererei in einer Berliner Uni „Free Palestine from German guilt“ oder das von Hamas-Anhängern benutzte rote Dreieck gehören eindeutig in die Kategorie „sekundärer Antisemitismus“, die Holocaust-Leugnung und -Relativierung einschließt. Auch die Parole, ebenfalls von demonstrierenden Studenten benutzt, „Zionism is a crime“, ist antisemitisch: Sie spricht den Juden das Recht auf nationale Selbstbestimmung ab. Das besagt aber nicht, dass Anti-Zionismus automatisch antisemitisch motiviert ist oder dass der Zionismus in seiner heutigen Gestalt über jeder Kritik steht.

Der Ruf nach einem pauschalen Boykott israelischer Universitäten und Akademiker ist wiederum nicht unbedingt antisemitisch, auch wenn es dumm ist, vor allem weil aus dem Mund von Kämpfern für die akademische Freiheit beziehungsweise für die Meinungsfreiheit kommend. „Yalla Intifada“, also die Unterstützung des Freiheitskampfes der Palästinenser, solange es sich um die seit 1967 besetzten Gebiete handelt und der Slogan nicht auf die Zerstörung Israels oder auf die ethnische Säuberung von Juden abzielt, ist auch noch keine antisemitische Parole.

Und da kommen wir beim nächsten relevanten Aspekt an, der dem professionellen Sozialwissenschaftler im Vergleich zu Nicht-Profis einen Vorteil verschafft – es handelt sich im Endeffekt nicht nur um die Auslegung von Worten und Parolen, sondern auch um den Kontext und um Absichten der Protestler und Nutzer der Social Media. Hier sind Expertise, Augenmaß und Feingefühl gefragt, und dazu ist der Antisemitismus-Experte aus dem ZfA bestens geeignet und an der Seite der TU-Präsidentin ein „Muss“. Es ist anzunehmen, dass er sie vor den widerlichen „Likes“ der letzten Woche gewarnt hätte und auch in Zukunft gegen ähnliche Verfehlungen warnen wird. Aufklärung und Common Sense sind jedenfalls das Gebot der Stunde.