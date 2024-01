Was von der Blüte blieb Drei jüdische Intellektuelle und der Holocaust

Die kurze Blüte des deutschen Judentums kommt an ihr bitteres Ende, als Hitler den Wahn von der „Endlösung“ in die Untat des Holocaust umzusetzen beginnt. In einer schmalen, aber sehr lesenswerten Studie stellt der israelische Historiker Steven E. Aschheim dar, wie drei deutsch-jüdische Intellektuelle sich angesichts dieser Katastrophe verhalten haben.