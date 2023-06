Weg damit! Emilia Roig will die Ehe abschaffen

Nach der Trennung von ihrem Mann erlebte Emilia Roig eine Überraschung. Ihr Ex verkam nicht, wie sie es erwartet hatte. Er hielt seinen Haushalt in Ordnung, kümmerte sich um den kleinen Sohn und ließ die Arbeit ruhen, wenn der Junge krank war. Der Mann, der „unterschiedliche Standards“ angeführt hatte, als das frischerheiratete Paar zum ersten Mal über das richtige Putzen stritt, erwies sich als selbständig, lebenstauglich und als Vater, der eine starke Bindung zum Sohn baute. Warum aber war die Ehe gescheitert?

„Wir waren in starren Geschlechterrollen gefangen, die tief in uns eingebrannt waren“, schreibt Emilia Roig in ihrer Kampfschrift „Das Ende der Ehe“. Und weiter: „Wir hatten beide die Rollen unserer Eltern verinnerlicht und uns teilweise bewusst, teilweise unbewusst an ihnen orientiert.“

Wer es bis zu diesem Versuch einer Antwort auf die Frage nach dem Trennungsgrund geschafft hat, wird sich über die Fairness wunden, die Emilia Roig ihrem Ex gegenüber aufbringt. Die ersten hundert Seiten und vieles, was noch folgt, lesen sich wie eine pauschale Abrechnung mit dem Mann als solchen.

Männer repräsentieren das Patriarchat, dessen Profiteure und Gefangene sie sind. Männer stehen für die Unmöglichkeit einer gleichberechtigten Liebe. Die Ehe, so wie sie Paare heute eingehen, ist für Emilia Roig die rechtliche und kulturelle Voraussetzung des Patriarchats. Deswegen „braucht es jetzt ein Ende der Ehe“.

Provokation durch Ausblenden

Kampfschriften können erfrischend wirken. Roigs auf Provokation gerichtetes Buch hat diese Wirkung in geringem Maß. Das liegt an einer Radikalität, die man auch als radikales Ausblenden aller empirischen Fakten verstehen kann.

Dem Statistischen Bundesamt zufolge gehen seit dem Tiefstand von 2007 wieder tendenziell mehr Paare eine Ehe ein – wenn auch nur noch halb so viele wie in den 1950er Jahren. Die Paare sind im Durchschnitt älter als in den 1970er Jahren; die Frauen sind im 32 Jahre alt, die Männer 34. Woraus man schließen könnte, dass diese Paare mit Lebenserfahrung wissen, was sie tun. Die Scheidungsrate in Deutschland ist seit dem Höchststand 2005 wieder leicht gesunken. Die Ehe ist jedenfalls rein demografisch kein Auslaufmodell.

Das Buch Emilia Roig: Das Ende der Ehe. Für eine Revolution der Liebe. Ullstein Verlag, Berlin 2023. 380 Seiten, 22,99 €. Buchcover zu "Das Ende der Ehe" vom Autor Emilia Roig im Verlag Ullstein covermaker cover0007 © Ullstein

Solche Argumente lässt Roig nicht gelten. Dass sie offenbar keine Frauen und erst recht keine Paare kennt, die über viele Jahre gern, wenn nicht glücklich verheiratet sind: okay. Radikales Ausblenden bedeutet beim Blick auf die Wirklichkeit: Für Roig sind zufriedene oder gar glückliche Ehefrauen solche, die die Zusammenhänge nicht sehen wollen, innerhalb derer sie zufrieden oder glücklich sind. Für die Autorin kann es solche Gefühlszustände in der Ehe nicht geben.

Utopie statt Wirklichkeit

Roig lehnt in ihrer Weg-mit-der-Ehe-Radikalität alles ab, was mit der angeblich unverbrüchlichen Herrschaft der Männer zu verbinden ist: das Ideal langlebiger Beziehungen, die „heilige Kernfamilie“ und „das binäre Geschlecht als Säule der Ehe“.

Immerhin: Die Liebe will sie nicht abschaffen. „Liebe auf Augenhöhe“ verlangt indes neue gesellschaftliche Strukturen, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben. Bis zum Beginn von Emilia Roigs Utopie bleibt die Ehe ein Rahmen, in dem zwei Menschen ihre Liebe leben können. Sie müssen das Patriarchat längst nicht mehr dazu einladen.