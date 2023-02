Weich, kaputt, alt oder digital Eine Berliner Ausstellung behandelt die Haut als Konfliktzone

Die architektonische Außenhaut der Zitadelle Spandau besteht aus rötlichen Backsteinen. Sie speichern Geschichte, vorwiegend männlich geprägte. Nur von einer einzigen Frau berichten die Archivalien des Ortes. Die Mätresse Anna Sydow des Renaissance-Kurfürsten Joachim verbrachte hier ihre letzten Jahre, von den Thronerben eingekerkert.

Keine Opferrolle schreibt ihr die Künstlerin Franziska Schaum auf den Leib. Ihre heiter-expressiven Holzschnitte imaginieren eine sinnliche Story mit expliziten Sexszenen. Klar, dass dabei Haut eine Rolle spielt. Im langgestreckten Kasernenbau der Zitadelle sind auf 2500 lichten Quadratmetern vielschichtige Aspekte des größten menschlichen Organs zu erkunden. 28 in Berlin lebenden Künstlerinnen diverser Herkunftsbiographien haben die beiden Kuratorinnen ausgesucht.

Das Thema drängte sich geradezu körperlich auf

Dahinter steht das Berliner Frauenmuseum, ein feministisches Netzwerk ohne festen Ort. Als die kommunale Galerie ZAK sie einlud, so erzählt Julie August, drängte sich ihr beim ersten Ortsbesuch das Thema „Haut“ geradezu körperlich auf. Die Nackenhaare sträubten sich angesichts der massigen, machtgeladenen Militärmauern.

Als „Hülle“, „Organ“ und „Archiv“ nehmen die ausgestellten Arbeiten nun unter die Lupe, was unsere Körper umschließt. Aber ist das ein Frauenthema? Haben nicht auch Männer eine Haut? „Immer noch werden Schönheitsideale viel stärker auf Frauen projiziert“, meint Co-Kuratorin Katharina Koch. Auch Care-Arbeit, die sich ja vielfach hautnah abspielt, fällt überwiegend ihnen zu.

Hautfarben – eine einseitige Perspektive

Viele der Künstlerinnen befassen sich seit längerem mit dem verwundbaren, sinnlichen, schützenden und mit Erwartungen aufgeladenen Thema Haut. Als Grenze und Oberfläche trennt sie das Innere von der Außenwelt. In bizarren, albtraumhaften Skulpturen aus Fell, Silikon und Moos stülpt Moran Sanderovich das sonst nicht Sichtbare in hybriden Körperphantasien nach außen, wie fleischiges Gedärm. Ist das hautfarben?

Der Terminus hat sich als eurozentristisch entlarvt. Auch People of Colour sind vertreten, verzichteten aber darauf, im Schwarz-Weiß-Schemata der Hauttöne zu argumentieren. Subtil und komplex rollt eine Rauminstallation von Anguezomo Mba Bikoro ein Kapitel Kolonialgeschichte auf.

Das gemütliche Interieur mit Schummerlicht wird zum Entrée einer Zeitreise: Lampen, die aus Häuten von Kriegsgefangenen in NS-Deutschland gefertigt waren, gelangten als freundliches Gastgeschenk nach Kamerun in den ehemaligen Königspalast des Douala-Herrschers Rudolf Manga Bell. Er selbst war hingerichtet worden.

Narben in extremer Großaufnahme lichtete die herausragende DDR-Fotografin Tina Bara in den Jahren nach der politischen Wende ab. Die fragmentierten Körperbilder aus dem nahen Freundeskreis sprechen von Verletzungs- und Heilungsprozessen: auch eine politisch-gesellschaftliche Metapher. Sich selbst brannte die Künstlerin Yishay Garbasz die KZ-Nummer ihrer eigenen Mutter auf den Arm. Ein Video zeigt den Akt der Selbststigmatisierung.

Die Schönheit knittriger Haut

Unter die Haut geht auch der Anblick ihres Geschlechtsangleichungsprozesses. In einem riesigen, kreisrunden Projektionsapparat, wie vor der Erfindung des Kinos, flimmern rotierende Ganzkörperfotos vorüber. Dem Altern, das sich der Haut unwiderruflich einschreibt, widmen sich gleiche mehrere Künstlerinnen. Aus intimer Nähe erforscht die Kamera die Geografie zerfurchter Hautlandschaften. Sind sie nicht viel schöner als die Glätte ewiger Jugend?

Ironisch lässt die fast 80jährige Gisela Weimann echte Äpfel schrumpeln. Wie zum Anbeißen auf Tellern präsentiert sie die Fruchtmumien in Kombination mit Spiegeln, auf denen man den eigenen Alterungsprozess überprüfen kann. Dazu gibt’s die misogyne Story der biblischen Eva, aus Adams Rippe geboren.

Dass unsere Körper schon längst halb ins Digitale übergewechselt sind, kommentiert Ivonne Theins Mixed Media-Installation „how not to be seen as a body“. Aus Fotos realer Hautoberflächen kreiert sie virtuelle Skulpturen, die schillernd ästhetisch und unbehaglich artifiziell wirken. Körpersäfte plätschern in Plastikleibern, das Geräusch des Atems suggeriert Leben. Aber auch das kann ein Fake sein, wie der auf einem Kleiderbügel beiseite gehängte, fotorealistische Hautstoff.

Ob Rettungsdecke oder Brustkrebsbehandlung, Kriegsruine oder Geschlechterzuschreibung, Digitalisierung oder Postkolonialismus: im herangezoomten Blick auf die Haut berührt die Schau die Konfliktzonen der Gegenwart. Haut, so ist es zu sehen, umfasst mehr als den menschlichen Körper. Sie ist Projektionsfläche und Erfahrungsort, Sinnbild und biologische Tatsache: durchlässig und dehnbar. Haut ist ein Mikrokosmos, der Größeres in sich fasst.

