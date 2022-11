Weihnachten mit Astrid Lindgren Lindgrens Wintermärchen begeistern Generationen

Wer erinnert sich nicht an die Geschichte, als der weißhaarige Rotzlöffel Michel an Heiligabend alle Obdachlosen und Armen zum großen Weihnachtsessen eingeladen und sämtliche Leckereien ungefragt an Bedürftige verschenkt hat? Und wie viele von uns haben mit Pippi Langstrumpf mitgefiebert, als sie am Weihnachtsabend völlig allein in ihrer „Villa Kunterbunt“ saß, um dann von allen Kindern des Dorfes mit Weihnachtsliedern und Geschenken im Baum überrascht zu werden?

Astrid Lindgren hat sich mit Pippi, Michel, Madita und Ronja Räubertochter in die Herzen vieler Erwachsener und Kinder geschrieben. Ihre Wintermärchen verbinden. Und so ist es kein Wunder, dass Lindgrens Weihnachtsgeschichten heute nicht nur Kinder begeistern, sondern auch die Eltern und Großeltern.

