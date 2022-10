Weltliteratur aus Ungarn Der Satan hinter den Ställen

Was für ein Fluchen und Schimpfen, Sticheln und Lästern, das aus dieser Dorfhölle gut zwei Dutzend Kilometer donauabwärts von Budapest steigt. Ein Chor unaufhörlicher Gehässigkeiten, Verwünschungen und Obszönitäten, gezischt, geflüstert und ausgestoßen von Stimmen, die sich von den Personen, zu denen sie einst gehört haben, längst gelöst haben. Es ist der Abfall verlorener Seelen, Treibgut inmitten einer Polyphonie, in der Individuelles und Gemeinschaftliches verschwimmen.

Man könnte sich glatt mit einem Fuß im Totenreich wähnen, so geisterhaft weht es durch die „Schauergeschichten“ von Péter Nádas – einen Roman ganz von dieser Welt und zugleich aus einem finsteren Jenseits. Historisch lässt er sich, ohne dass Politisches zur Sprache käme, in der Phase eines kollektivistisch ausblutenden Sozialismus der späten 1960er Jahre situieren. Doch das aufs Elementarste Reduzierte der Lebensverhältnisse verleiht ihm etwas Überzeitliches.

Gegen die kalte, an der Oberfläche fast altmeisterliche Präzision, mit der einen das „Buch der Erinnerungen“ (1986) oder die „Parallelgeschichten“ (2005), die beiden anderen großen Romane des ungarischen Erzählers, umfangen, wirken die „Schauergeschichten“ erst einmal locker gewebt. Es dauert eine Weile, ehe man in den Prosachwaden Figuren und Konturen erkennt und ein Erzähler vorsichtig die Fetzen einzusammeln beginnt.

Bastarde im Sündenpfuhl

So, wie das Auge nur Geduld braucht, um sich in abgedunkelten Räumen zurechtzufinden, schält sich auch hier ein Panoptikum heraus, in dem all die Strauchelnden und Gestrauchelten, Beschädigten und Erniedrigten hervortreten. Der Mensch ist dem Menschen in diesem Sündenpfuhl buchstäblich ein Bastard. Gefangen in Neid und Verachtung, bleibt man doch miteinander verstrickt.

Neues von Nádas Péter Nádas: Schauergeschichten. Roman. Aus dem Ungarischen von Heinrich Eisterer. Rowohlt, Hamburg 2022. 575 Seiten, 30 €. Péter Nádas: Schreiben als Beruf. Rowohlt, Hamburg 2022. 96 Seiten, 18 €. Die Archiveröffnung mit Lesungen und Diskussionen findet am Sonntag, den 16. Oktober, um 11 Uhr in der Akademie der Künste am Pariser Platz statt. Die Frankfurter Galerie Peter Sillem zeigt noch bis 22.Oktober an zwei unterschiedlichen Orten Fotografien von Péter Nádas: „Etwas Licht“ und „Nachtbilder, Stilleben“. Mehr unter: galerie-peter-sillem.com

Nádas beobachtet seine Figuren ohne Mitleid, führt sie aber auch nicht vor. Er selbst sei alle von ihnen zugleich, hat er gesagt. Und so lernt man unter anderem kennen: Rosa, die debile Tagelöhnerin in den Weinbergen, mit der es fast jeder schon einmal getrieben hat. Die verbitterte Kleinbäuerin Teres, ihre unbarmherzige Arbeitgeberin, die sich an ihr für ihr eigenes aus dem Ruder gelaufenes Leben rächt. Mária Amália Bolog, das „Zwerglein“, kaum vierzig Jahre alt, „trotzdem war ihr Gesicht uralt, eine richtige Larve auf dem viel zu großen Kopf. Als hätte der Satan zuerst alle möglichen Gesichtszüge zusammengemischt und dann zerkleinert und auch die Haare durcheinandergebracht.“

Ihr wundersam athletischer Sohn Imre, im Plumpsklo hinter der Kneipe gezeugt, wohin die Mutter alle ihre Liebhaber entführte. Frau Fabius und ihr im Rollstuhl sitzender Sohn Mischike, der sich nach der schönen Jungfrau Piroschka verzehrt, die als einzige Chancen hat, in die nahe Großstadt zu entkommen. Oder der Lehrer Hamza und Tölösy, der Pfarrer, die sich mit philosophischen Lektüren aus dem Elend herausdenken wollen.

Libidinöse Kräfte

Die „Schauergeschichten“ sind aus einem liegengebliebenen Projekt entstanden, dessen Überreste sich Nádas erst aus seinem Vorlass im Archiv der Berliner Akademie der Künste schicken lassen musste, um es wieder aufzunehmen. Die Notizbücher, die er dafür konsultierte und dann doch nur in geringem Maße auswertete, liegen dort jetzt wie die Nachlässe seines Freundes Péter Esterházy oder derjenige von Imre Kértesz. Stoff für Literaturwissenschaftler, die sich in die Schächte und Stollen eines vielgestaltigen Werks einarbeiten wollen, aus dem dieser für Nádas-Verhältnisse mit knapp 600 Seiten schmale Roman, dann doch weniger herausfällt, als man glauben könnte.

Denn neben einem klaren analytischen Verstand für geschichtliche Prozesse besaß Nádas immer auch ein im Wortsinn unheimliches Gespür für die libidinösen Kräfte, die ihnen zum Durchbruch verhelfen. Das Psychologische und das Physiologische lassen sich bei ihm nicht trennen. „Lust ist wahrscheinlich ein Beiname Gottes. Das Ich hingegen ist nicht mehr als ein Bündel von Eigenschaften“, stellte er in den 1700-seitigen „Parallelgeschichten“ fest. Aus den Himmeln dieser Erkenntnis, die sich ausgerechnet bei schwulem Klappensex einstellten, ist er diesmal nur in die Jauche eines bäuerlichen Lebens hinabgestiegen, das in der ungarischen Literatur seine bisher ungeschönteste Schilderung bei Zsigmond Móricz fand.

Er habe, schreibt Nádas in „Heimkehr“, einem Essay, der das „Buch der Erinnerung“ begleitet, nachdem er einmal seinen Ton gefunden hatte, nichts anderes als seine „totale Ungestalt“ gesucht, „besser gesagt, die in meiner Gestalt lebende Ungestalt, mein Dazwischensein“. Wenn er tatsächlich die Summe all der Geisterstimmen seiner „Schauergeschichten“ ist, findet sich in ihnen alles wieder: „mein aus Todessehnsucht genährter, brutaler Lebenswille, meine mit spielerischer Leichtigkeit reizbare Sinnlichkeit, die mich in die vulgärsten Abenteuer treibt, meine Brutalität, gepaart mit zarter Aufmerksamkeit, mit Zärtlichkeit und einer Empfindsamkeit, die unbefriedigt ist und unbefriedigt bleibt.“

Stumme Poetik

Auch der zunächst befremdliche Ton fügt sich in sein bisheriges Schreiben, In dem zum 80. Geburtstag am heutigen Freitag gleichfalls erscheinenden Essayband „Schreiben als Beruf“ erklärt Nádas seine „stumme Poetik“ als ein Netz von Entscheidungen, „das den Text zusammenhält“ – und das außerhalb von Chronologien: „Die Arbeit, die ich verrichten muss, ist nicht linear, sondern vom ersten bis zum letzten Satz ein gleichzeitiges Aufbauen und Abbrechen. Der Text reißt dabei immer wieder auf, die Stützmauern geben nach, das Dach stürzt ein, ich muss dauernd intervenieren, während ich nicht vergessen sollte, dass das Lesen linear verläuft.“

Péter Nádas, am 14. Oktober 1942 in Budapest geboren, und dort und im winzigen Gombosszeg in Westtransdanubien zu Hause, gehört seit einem halben Jahrhundert zu den herausragenden Schriftstellern unserer Zeit. Trotz seiner Abneigung gegen alles lineare Erzählen hat er die großen Verwerfungen des 20. Jahrhunderts in ihrer Brutalität und Abgründigkeit auf seine unverwechselbare Weise festgehalten. Was 1977 mit der Veröffentlichung des von der Zensur lange aufgehaltenen „Ende eines Familienromans“ begann, der die Tyrannei des stalinistischen Rákosi-Regimes aus dem Blickwinkel eines Kindes festzuhalten versucht, endete – vorläufig – mit den 2017 unter dem Titel „Aufleuchtende Details“ erschienenen „Memoiren eines Erzählers“, die den Verstrickungen seiner jüdisch-kommunistischen Familie in die Weltläufte nachgehen.

Ich bin ein Schriftsteller, der fotografiert, kein Fotograf. Péter Nádas

In diesem monumentalen Stück assoziativer Autobiografie schildert er auch, wie er seinen „väterlichen Freund und Meister“, den Schriftsteller Miklós Mészöly und dessen Frau, die Kinderpsychologin und Autorin Alaine Polcz, kennenlernte. Mészöly wies mit seinem mikrorealistischen, an den Objektivismus des französischen Nouveau Roman erinnernden Stil, nicht nur Nádas den Weg aus der Biederkeit der offiziellen sozialistischen Doktrin. Auch der erwähnte Péter Esterházy und László Krasznahorkai lassen sich, so sehr jeder von ihnen eigene Wege gegangen ist, ohne Mészölys einzelgängerischen Mut nicht denken.

Kaffee im Vormittagslicht. Eine Aufnahme von Péter Nádas aus dem langjährigen Schriftstellertreffe Hungaria-New York in Budapest, 1962. Silbergelatineabzug. © Péter Nádas / Galerie—Peter—Sillem © Péter Nádas/Galerie Peer Sillem

Nádas aber, der ihn auch in „Schreiben als Beruf“ erwähnt, war ihm als Freund und langjähriger Nachbar in Kisoroszi auf der Donauinsel Szentendre näher als jeder andere. Noch die Prosavignetten von „Schöne Geschichte der Fotografie“ wären ohne Mészölys Einfluss schwer denkbar. Während der Mensch aber einen Vater braucht, und Nádas hatte kurz nach dem Krebstod der Mutter den seinen durch Selbstmord schon als Jugendlicher verloren, ist es mit dem Meister so eine Sache. Die Abhängigkeit erzwingt früher oder später die Rebellion. Bei Nádas stellte sie sich mit dem „Buch der Erinnerung“ ein, dessen ausufernde Opulenz Mészölys Willen zur Verknappung widersprach. Wegen unterschiedlicher Auffassungen müssen sie einander damals nächtelang angeschrien haben.

In der Frankfurter Galerie Peter Sillem kommt nun auch noch einmal der längst zum Smartphone gewechselte Fotograf Péter Nádas zum Zug. Im Katalog zu einer Ausstellung mit ungarischen Fotografien im Berliner Gropius Bau, die er 2005 kuratierte, ließ er zwar wissen: „Ich bin ein Schriftsteller, der fotografiert, kein Fotograf.“ Doch als Ergänzung zu seiner Literatur, sind sie auch in Bezug auf die „Schauergeschichten“ aufschlussreich.

Eine ganze Reihe seiner Arbeiten aus den 1960er Jahren, die er noch als Pressefotograf anfertigte, blieben lange unveröffentlicht: „Elend durfte im Sozialismus nicht erscheinen.“ Damit konnte und wollte er sich nicht abfinden: „Ich habe es nicht geschafft, aus einer Realität eine andere zu machen.“

Die Archiveröffnung, die er nun zwei Tage nach seinem runden Geburtstag am Sonntag in der Berliner Akademie der Künste feiert, ist nicht zufällig überschrieben: „Erst das Bild, dann das Wort“. Solange es noch so mächtig erklingt wie in den „Schauergeschichten“, fährt es auch in unsere Welt noch aufwühlend hinein.

