Widerstand durch Menschenrettung Das Leben der jüdischen Kommunistin Lisa Fittko

Mit ihren beiden Erinnerungsbüchern „Mein Weg über die Pyrenäen“ und „Solidarität unerwünscht“ ist Lisa Fittko für viele zu einem Vorbild für unerschrockenes menschliches Handeln in finsteren Zeiten geworden.

In den Jahren 1940/41 half sie zusammen mit dem US-Amerikaner Varian Fry und dessen Emergency Rescue Committee in Marseille, Verfolgte ohne gültige Visa, zu denen immerhin auch sie selbst zählte, aus dem besetzten Europa zu bringen.

Ihre Schilderung, wie sie den herzkranken Walter Benjamin auf geheimen Pfaden ins katalanische Portbou brachte, wo dieser sich dann, weil er seine Lage für ausweglos hielt, das Leben nahm, ist oft zitiert worden. Aber ihre Erinnerungen geben dem Leben im Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Deutschland und Europa insgesamt ein Gesicht.

Das Buch Eva Weissweiler: Lisa Fittko. Biographie einer Fluchthelferin. Hoffmann und Campe, Hamburg 2024. 384 S., 25 €. © Hoffmann und Campe Verlag

So ist sie heute wohl eine der bekanntesten Personen des Rettungswiderstands in der Zeit der NS-Diktatur; erst vergangenes Jahr wurde ihr Wirken in der Netflix-Serie „Transatlantic“ verfilmt.

Bewunderung, aber keine „Heldenverehrung“

Eine erste vollständige Biographie von anderer Hand hat nun die Autorin Eva Weissweiler geschrieben, die zuletzt mit einem Buch über Dora und Walter Benjamin hervorgetreten ist. Sie vermeidet es darin, trotz aller Bewunderung für das mutige Handeln Fittkos, in „Heiligenverehrung“ zu verfallen.

Andererseits geht sie mit Verurteilungen für deren weniger mutiges, mitunter moralisch fragwürdiges Handeln sparsam um. So ergänzt und korrigiert sie das, was Fittko unerwähnt ließ, was sie beschönigte oder woran sie sich nicht erinnern konnte oder mochte. Und manche Details, die zutage treten, stören die Selbsterzählung.

Geboren wurde Lisa Fittko als Lisa Ekstein noch zuzeiten der Donaumonarchie in eine säkulare jüdische Familie. Der Vater war Kaufmann, der sich unter dem Pseudonym E.K. Stein als politischer Publizist und mit grandiosem Misserfolg als Zeitungsverleger betätigte.

Frühe Erfahrungen mit der Not

Mit dem Auseinanderbrechen Österreich-Ungarns begann für Lisa Fittko eine Existenz ohne feste Heimat. Sie war noch keine zehn Jahre alt, als sie mit Unterstützung von Fluchthelfern aus Budapest nach Wien gelangte, von dort ging es in der Hungerzeit nach dem Ersten Weltkrieg ins niederländische Apeldoorn, wo eine engagierte Frau das österreichische Kind aufpäppelte. Wer früh solche Erfahrungen macht, dem liegt es vielleicht selbst nicht so fern, anderen in Not zu helfen.

In Berlin, wo der Vater Arbeit bei der sowjetischen Handelsniederlassung fand, engagierte sich Lisa Fittko bald in kommunistischen Jugendorganisationen, im Rotsport, in der Roten Hilfe. Sie wurde in die Parteiarbeit der KPD integriert, agitierte zum Beispiel an Berliner Schulen. Fittko, so wird klar, kam aus einer politisch engagierten und literarisch ambitionierten Familie mit Verbindungen in die künstlerischen und publizistischen Szenen von Wien und Berlin.

Parteiauftrag Prag

Dass sie selbst als junge Frau die Künste als für den politischen Kampf unwichtig ablehnte, wird wiederum bei der Emanzipation vom Elternhaus hilfreich gewesen sein. 1933 musste sie untertauchen und mit Unterstützung und auf Geheiß der Partei nach Prag fliehen, von dort nach Basel, weiter nach Amsterdam, Paris und über mehrere Stationen nach Marseille, bevor sie schließlich nach Kuba und von dort in die USA entkam.

Ort für Ort entsteht ein Panorama des Rettungswiderstands in den Reihen der unterdrückten und verfolgten Linken, das, wie gesagt, auch die problematischen Seiten ausstellt. Etwa Fittkos Treue zur stalinistischen KPD, die so weit ging, dass sie andere Parteimitglieder bespitzelte, ja offenbar sogar ihren eigenen Bruder im Pariser Exil an die Parteileitung verriet, und zwar wegen „Versöhnlertums“, also weil er bereit war, sich mit anderen linken Kräften zusammenzuschließen, um dem Faschismus entgegenzutreten.

Das kam in Fittkos eigenen Erinnerungen nicht vor. „Vergessen“ hatte sie auch einen riskanten, gefährlich gescheiterten Rettungsversuch, der eine Art Probelauf für den Pfad über die Pyrenäen war. Walter Meyerhof, Sohn des deutsch-jüdischen Medizinnobelpreisträgers Otto Meyerhof, erinnerte sich an die Verhaftung und den Prozess, in dem sie einer folgenschweren Verurteilung nur durch Intervention von außen entrannen.

Weissweiler schließt sich hier wie auch an anderen Stellen nicht der Erzählung Fittkos an, sondern konfrontiert sie mit der widersprechenden Erinnerung anderer Zeitzeugen und der Dokumente in den Archiven, die sie konsultiert hat. Einmal attestiert sie Fittkos abenteuerlichem Bericht über ihre eigene Flucht von Berlin nach Prag, diese Szene sei „gut geschrieben“, erinnere aber „stark an bekannte Vorbilder wie Irmgard Keuns ,D-Zug dritter Klasse’.“

Erst spät erfolgte der Bruch mit der Partei. Das Leben im Exil wurde ohne finanzielle und logistische Unterstützung noch prekärer. Als Fittko schließlich mit Varian Fry zusammentraf, war sie eine Antifaschistin ohne Parteibindung, selbst auf der Flucht, aber nichtsdestotrotz unter Lebensgefahr engagiert für die Rettung anderer.

Es ist diese Zeit ihres Lebens, die sie zu Recht zu einem Vorbild hat werden lassen. Obwohl die Zeit nach ihrer eigenen Rettung in die USA in dieser Biographie, wohl der Quellenlage geschuldet, sehr kurz ausfällt und dies für eine komplette Biographie eine Einschränkung ist, so ist Eva Weissweiler doch ein eindringliches und gut recherchiertes Porträt dieser mutigen Frau gelungen.