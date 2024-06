Will Smith kassiert Schelle, Milliardäre wollen unsere Daten Welche Kinofilme sich diese Woche wirklich lohnen

Der Hollywoodstar Will Smith gab dem Comedian Chris Rock bei der Oscarverleihung 2022 eine gehörte Backpfeife. Darauf folgte erstmal der Oscar, dann die Schelte der Branche mit zahlreichen Absagen für den bad boy. Sein Comeback mit Bad Boys 4 soll die anderen Highlights der Woche aber nicht in den Schatten stellen – das kann es auch gar nicht.

1 King’s Land

Am Anfang führt der Weg Ludvig Kahlens (Mads Mikkelsen) aus dem Armenhaus für Kriegsveteranen direkt in den Palast von Friedrich V., wo der Soldat in seiner Lumpenuniform, ein ehemaliger Offizier der dänischen Armee, den Abgesandten des Regenten ein Angebot unterbreitet. Das Siedlungsrecht auf Jütland, um die Heide in eine Kulturlandschaft zu verwandeln. Als Gegenleistung erhält er im Erfolgsfall einen Adelstitel. Da die Urbarmachung der widerspenstigen dänischen Heide ein Lieblingsprojekt des Königs ist, erteilen die spöttischen Beamten dem armen Irren die Erlaubnis.

Die Besiedelung des dänischen Festlandes war kein mythisches Projekt. Die unwirtliche Heidelandschaft war für eine Kultivierung im 18. Jahrhundert nahezu unbrauchbar, sie bot vor allem Banditen Unterschlupf. Für Kahlen bedeutet das Brachland jedoch die vielleicht letzte Chance auf gesellschaftliche Anerkennung.

Für Regisseur Nikolaj Arcel hat die Besiedlung des „dänischen Westens“ tatsächlich eine mythische Dimension. Der Mensch verliert sich in dieser überwältigenden Landschaft. Sie fungiert in „King’s Land“ jedoch nicht bloß als mythischer Hallraum, sie verfasst ein Ökosystem. Kameramann Rasmus Videbæk fängt dessen Kargheit in grandiosen Totalen ein.

Kahlen ist ein Bastard, das Kind einer einfachen Hausangestellten und eines Großgrundbesitzers. Seine Ablehnung der herrschenden Klasse ist sein Antrieb, gegen jede Chance seinem sozialen Schicksal zu entkommen. Andreas Busche

DK/D/S/NO 2022, 128 Min., R: Nikolaj Arcel, D: Mads Mikkelsen, Amanda Collin, Simon Bennbjerg, Melina Hagberg, Gustav Lindh

2 Bad Boys 4: Ride Or Die

In Will Smiths Comeback nach seinen Handgreiflichkeiten bei den Oscars 2022 setzt es ein paar schallende Ohrfeigen – für Smith. Fans des Schauspielers halten das vermutlich für den Gipfel der Selbstironie, man könnte dem allerdings auch entgegenhalten, dass der vierte „Bad Boys“-Film nach Smiths Oscar-Höhenflug mit „King Richard“ eine traurige Rückkehr darstellt.

Die bösen Jungs, auch wenn Will Smith sich die Rolle in Hollywood redlich verdient hat, sind in die Jahre gekommen, am Anfang von „Bad Boys 4: Ride Or Die“ kommt Mike Lowrey sogar unter die Haube. Auf dem Weg zur Hochzeit vereiteln sie noch schnell einen Überfall. Business as usual also für die bad boys.

Die Kalauer und der familienfreundliche Sexismus gehören zur Erfolgsformel, nur diesmal unter umgekehrten Vorzeichen: Nach einer Nahtoderfahrung fühlt sich Marcus (Martin Lawrence) unbesiegbar, während Mike unter Panikattacken leidet. Zeit also für die Übergabe an die nächste Generation. Denn auch das Konzept von „Bad Boys 4“ zwickt und knirscht inzwischen an allen Ecken und Enden. Andreas Busche

USA 2024, 115 Min., R: Adil El Arbi, Bilall Fallah, D: Martin Lawrence, Will Smith, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Eric Dane

3 Mein Totemtier und ich

„Mein Totemtier und ich“ ist ein Kleinod unter den Kinderfilmen. Und doch werden sich die Geister an ihm scheiden, denn der niederländische Film bezieht eine mutige Position zum Thema Migration und Abschiebung, die auch in Deutschland nicht gerade mehrheitsfähig ist. Voller Empathie, Spannung und Witz wird die Geschichte der elfjährigen Ama (Aqil Dahan) erzählt. Sie ist Niederländerin – meint sie zumindest. Doch offiziell gilt das Schwimmtalent als illegale Einwanderin.

Als ihre Mutter und ihr Bruder in Abschiebegewahrsam genommen werden, ist sie gerade nicht zu Hause. Auf der Suche nach ihrem Vater, der wie sie der Verhaftung entgangen ist, irrt Ama durch das winterliche Rotterdam. Doch ehe es zu düster wird, taucht ein riesiges brummendes Stachelschwein auf und leistet ihr Beistand. Das Stachelschwein ist in der Kultur des Senegal ihr „Totemtier“, wie sie von einem Obdachlosen mit ebenfalls senegalesischen Wurzel lernt. Dieser wunderbare Film hat das Potenzial, eine ganze Kindergeneration zu prägen. Wenn Eltern es wagen, ihn ihren Kindern zu zeigen. Daniela Martens

NL/LUX/D 2022, 90 Min., R: Sander Burger, D: Aqil Dahhan, Ole van Hoogdalem, Lies Visschedijk, Emmanuel Ohene Boafo

4 Don’t Worry About India

Pünktlich zu den Ergebnissen der indischen Parlamentswahlen 2024 kommt diese Doku eines anonym bleibenden, in Europa lebenden indischen Filmemachers ins Kino, der anlässlich der Wahl 2019 eine Reise zu den im Land verstreuten Mitgliedern seiner Verwandtschaft macht. Der Titel spiegelt dabei das Narrativ seiner Familie, die zur Oberschicht gehört und vom wirtschaftlichen Aufschwung des Subkontinents massiv profitiert hat.

Dass das keineswegs auf alle Menschen zutrifft, lernt der junge Mann bereits bei den zahlreichen Domestiken seiner Familie, die nicht selten aus finanzieller Not im Status einer inoffiziellen Leibeigenschaft leben. Etwa der langjährige Golf-Caddy seines reichen Großvaters, der für ein paar Rupien und etwas Schnaps bei Wahlveranstaltungen verschiedenster Parteien den Claqueur mimt.

Gerade durch seine beiläufige, aber empathische Art des Beobachtens und Fragens kommt der Film den Menschen sehr nahe und zeichnet ein aufschlussreiches, bisweilen auch erschütterndes Bild eines Landes im Umbruch, das sich von den Toleranzutopien Mahatma Gandhis immer weiter entfernt. Jörg Wunder

CH/D/IND 2022, 95 Min., R: Nama Filmcollective

5 War & Justice

Im Nürnberger Justizpalast, wo ab 1945 Vertreter des NS-Regimes vor Gericht standen, wirbt der frühere Chefankläger des International Criminal Court (ICC), Luis Moreno Ocampo, dafür, die Verantwortlichen für Angriffskriege zur Rechenschaft zu ziehen, weil das größte Kriegsverbrechen immer noch der Krieg selbst sei. Aber laut Statuten des ICC können nur Angehörige der 124 Unterzeichnerstaaten vor Gericht gestellt werden, wozu die Großmächte wie Russland, USA und China nicht gehören.

Vom Ziel, nicht nur Kriegsverbrechen zu ahnden, sondern Kriege zu verhindern, ist das ICC weit entfernt. Marcus Vetters und Michele Gentiles Doku ist ein Update von „The International Criminal Court” aus dem Jahr 2013 und macht anhand des Ukrainekrieges das Dilemma des ICC deutlich.

Der aktuelle Chefankläger Karim Khan, der Haftbefehle gegen Benjamin Netanjahu sowie die Führer der Hamas ausgestellt hat, weist eindringlich darauf hin, dass wir uns an einem gefährlichen Kipppunkt der Geschichte befinden, der ein entschlossenes Handeln der internationalen Gemeinschaft einfordert. Martin Schwickert

D 2023, 88 Min., R: Marcus Vetter, Michele Gentile

6 Watching You – Die Welt von Palantir und Alex Karp

Auch wenn er weniger berühmt ist als Elon Musk oder Mark Zuckerberg, gehört Alex Karp in jene Riege von CEOs, deren Ideen vom Silicon Valley aus die Welt verändern. Seine mit dem späteren Trump-Unterstützer Peter Thiel gegründete Firma Palantir liefert mittels der umstrittenen Datenanalyse-Software „Gotham“ Geheimdiensten, Militärs und Polizeibehörden Informationen, die Verbrechen aufklären oder verhindern – sowie illegale Immigranten aufspüren oder zum gezielten Töten genutzt werden.

Mit Kameramann Thomas Giefer, der vor Jahrzehnten einen Amateurfilm mit dem jungen Karp (Szenenfoto) gedreht hat, heftet sich Regisseur Klaus Stern auf internationalem Parkett an die Fersen des interviewscheuen Milliardärs. Bei Kongressen, Aktionärsversammlungen oder dem Weltwirtschaftsforum in Davos holen sich die beiden einen Korb nach dem nächsten. Gespräche mit einem ausgestiegenen Palantir-Manager, Politikern, einer Wirtschaftsjournalistin oder Karps Doktormutter tragen zum vage bleibenden Filmporträt eines Phantoms bei, das als Dokument des Scheiterns seinen eigenen Reiz hat. Jörg Wunder

D 2024, 99 Min., R: Klaus Stern

7 Sold City – Wenn Wohnen zur Ware wird

Wer schon länger in Berlin wohnt, dürfte mindestens eine Person kennen, die davon betroffen war: Kündigung wegen Eigenbedarf, drastische Mieterhöhung wegen „Modernisierung“ oder eine Hausverwaltung, die sich um nichts kümmert. Die zweiteilige Doku besucht im ersten Teil Menschen in ihrem bedrohten Zuhause, zeigt Ängste und Mieterproteste. Vor allem in Berlin, auch in Hamburg oder als Beispiel, wie es noch schlimmer werden kann, in London.

„Wir werden auf die Wunden der Verdrängung zeigen“, sagt ein Mieter, der nach 40 Jahren in Kreuzberg zwangsgeräumt wird. Genau das macht der Film von Leslie Franke und Herdolor Lorenz. In einer Ausführlichkeit, die man gerne gegen etwas mehr Tempo eintauschen würde. Im zweiten Teil geht es um Ursachen.

Zwei Verantwortliche großer Immobilienunternehmen kommen zu Wort, Singapur und Wien werden als Beispiele vorbildlicher Wohnungspolitik gezeigt, DW Enteignen als eine Lösung. Dennoch bleibt das Gefühl, am Ende mehr über Auswirkungen als über die Ursachen desaströser Wohnungspolitik und Spekulation gelernt zu haben. Cristina Plett