Wo einst Getreide rieselte Eine Basilika für die nordische Moderne

Kulturgebäude in einer bestehenden Industriestruktur unterzubringen, ist ein global anhaltender Trend. Man denke nur an die Tate Modern in London, die Herzog & de Meuron in der Bankside Power Station errichtet haben, die Plato Contemporary Art Gallery in Ostrava von KWK Promes oder Südafrikas größtes Kunstmuseum Zeitz Mocaa, das Heatherwick Studio in einem Getreidesilo gebaut hat.