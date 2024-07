Wohlmeinende Diktatoren mit Habilitation? Peter Strohschneider über das Verhältnis von Wissenschaft und Politik

„Follow the Science!“ Mit diesem, mal der Klimaaktivistin Greta Thunberg, mal dem Seuchenexperten Anthony Fauci zugeschriebenen Schlachtruf wird gefordert: Politik solle dem folgen, was die Wissenschaft als notwendig vorschreibe, um Menschenleben, die Artenvielfalt oder gleich die ganze Welt zu retten.

Diese strikte Kursvorgabe hinterfragt Peter Strohschneider, Literaturwissenschaftler und erfahrener Wissenschaftsmanager, und kommt in seinem streitlustigen und anspruchsvollen Essay zu einem vernichtenden Urteil.

Das Buch Peter Strohschneider: Wahrheiten und Mehrheiten. Kritik des autoritären Szientismus. C.H.Beck, München 2024. 224 Seiten, 16 €. © C.H. Beck

Die etwa von den „Scientists for Future“ geforderte Unterordnung der Politik unter die Wissenschaft ignoriere das Prinzip moderner Wissenschaft, nämlich sich selbst permanent infrage zu stellen und alles unter den Vorbehalt möglicher Revision zu stellen.

Geht „Follow the Science“ an demokratischer Politik vorbei?

Auch wenn es Erkenntnisse gebe, die mit sehr großer Wahrscheinlichkeit jeder Überprüfung standhielten, sei sich Wissenschaft nie gewiss. Das unterscheide sie von allen anderen Wissensquellen wie Intuition, Magie oder praktische Erfahrung, und eben das mache sie so stark.

Wer fordere, der Wissenschaft zu vertrauen, der ignoriere die Vielfalt der Disziplinen, Schulen und Ansätze, die auch bei Klimawandel oder Pandemien zum Teil konträre politische Maßnahmen empfehlen.

Vor allem aber gehe „Follow the Science!“ am Prinzip demokratischer Politik vorbei, nämlich aus einer Vielzahl von Bedingungen, Interessen und Auffassungen in einem höchst komplizierten und langwierigen Verfahren der Mehrheitsbildung zu Kompromissen zu gelangen.

Es widerspreche zutiefst der liberal-demokratischen Grundordnung, die Politik wissenschaftlichen Vorgaben zu überantworten. Zwar seien wissenschaftliche Erkenntnisse für die politische Meinungs- und Willensbildung von Belang, aber sie dürften und sie könnten die verbindlichen Entscheidungen nicht determinieren.

Denn diese Vorstellung übersehe, wie sehr Politiker in einem engmaschigen Netz von Bedingungen gefangen wären.

Es sei eine Überschätzung von Politik, von ihr zu erwarten, dass sie alle außerwissenschaftlichen Faktoren für Entscheidungen hintanstelle: Wählerstimmen, Parteifreunde, veröffentlichte und öffentliche Meinungen, globale Verflechtungen, rechtliche Einschränkungen, wirtschaftliche Interessen, kulturelle Befindlichkeiten und, und, und.

Der „autoritäre Szientismus“ ist naiv

Wohlmeinende Diktatoren mit Habilitation sind weder wünschbar noch vorstellbar. Die Erwartung an Politiker, dass sie die gordischen Knoten durchschlagen, statt sie mühseligst aufzuknüpfen, wird von Politikern selbst mit Versprechungen bestärkt. Intern wird anders gedacht und geredet, wie jeder weiß, der im Maschinenraum der Macht auch nur hospitiert hat.

Politik kann das Verhalten von Individuen und Organisationen nicht steuern, allenfalls beeinflussen. „Follow the Science!“ ist also eine Devise, die Prinzipien der wissenschaftlichen Wahrheitssuche und der politischen Mehrheitsbildung ignoriert.

Der „autoritäre Szientismus“ ist naiv. Aber ist er auch wirksam oder gar gefährlich? Strohschneider konzentriert sich darauf, die theoretischen Konsequenzen einer Umsetzung der Parole auszuleuchten. Er bleibt den empirischen Nachweis schuldig, dass diese Parole nicht nur öfter öffentlich verlautbart wird, sondern auch mehr als früher tatsächlich befolgt wird.

Wo also blockieren Wissenschaftsaktivisten nachweislich den Erkenntnisfortschritt? Auswertungen wissenschaftlicher Literatur zeigen: Der Aktivismus bleibt in einer Außenseiterposition und hat marginalen Einfluss auf die etablierte Wissenschaft.

Und wo befolgen Politiker nachweislich den Imperativ und ignorieren in ihren Entscheidungen die Vielzahl anderer Bedingungen und andersartiger Expertisen? Wo sind die Wahlerfolge szientokratischer Kandidaten?

Szientistische Despotie? Ein Horrorszenario

Sicherlich räumte man in der Coronakrise einigen Wissenschaftlern einen bislang nicht gekannten politischen Einfluss ein. Dies war möglich, weil man den Ausnahmezustand beschwor. Aber davon ist man mittlerweile ebenso abgerückt wie vom konsequenten Verzicht aufs Händeschütteln.

Eine szientistische Despotie ist folglich keine auf Evidenz gestützte Diagnose, sondern eine Dystopie, ein Horrorszenario. Allerdings ist es hoch wahrscheinlich, dass robuste wissenschaftliche Erkenntnisse im politischen Kräfteparallelogramm moderat an Kraft gewinnen.

Denn alle Lebensbereiche verwissenschaftlichen sich – von Gesundheit und Erziehung über Wirtschaft und Religion bis zu Sport und Kunst. Der Siegeszug der Künstlichen Intelligenz wird diese Verschiebung noch verstärken, auch bei Planung, Umsetzung und Bewertung politischer Entscheidungen. Politische Akteure werden Wissenschaften und Technologien vermehrt nutzen, um ihre Positionen durchzusetzen.

Doch bei aller Verschiebung gilt: Die Demokratie ist gegenwärtig sicherlich nicht am meisten dadurch bedroht, dass wissenschaftliches Wissen größeres Gewicht bei politischen Entscheidungen bekommt.