Hätte Wolfgang Pohrt getwittert, wären auf zehn Likes hundert eingeschnappte Drukos gekommen. Der 1945 geborene Publizist und promovierte Sozialwissenschaftler, der von 1967 bis 69 im Frankfurter SDS war, eine Festnahme inklusive, gehörte zu den scharfsinnigsten Autoren der westdeutschen Linken – zu ihrem umstrittensten machte ihn die schneidende Kritik an nationalistischen Untertönen in der Friedens- und Ökobewegung der achtziger Jahre.

Mit der Biografie seines Verlegers und Freundes Klaus Bittermann sehen wir nun, wie der 2018 Verstorbene wurde, was er war: erst, unbeabsichtigt, Leitbild der sogenannten Antideutschen, später für sie ein Störfaktor.

Als Herausgeber von Pohrts gesammelten Werken wohl ihr bester Kenner, zitiert Bittermann ausgiebig. Das ist allein deshalb ein ansteckender Genuss, weil Erstleser:innen entdecken können und Älteren wieder in den Sinn kommt, dass die Texte dieses Dissenter-Linken immer auch Stilzauber entfalteten. Und unterhaltsam waren!

Als Yves Montand es 1981 nach dem Militärputsch in Polen wagt, Ronald Reagan zu loben, bemerkt Pohrt, die Genossen hierzulande seien dem französischen Starschauspieler gram. Schließlich habe er mit dem US-Präsidenten „den Mann moralisch wieder aufgerichtet, den die westdeutsche Linke schon fast am Boden hatte, weil er bekanntlich jedesmal unter Weinkrämpfen zusammenbricht, wenn er in der ,taz‘ oder in ,Konkret‘ wieder lesen muss, wie hässlich man von Ihm denkt.“ Zumal der Satz in „Konkret“ stand, kann man ihn noch heute so witzig finden wie im Juni 1984.

Bittermann kann gelenkig schreiben

Gefallen hätte Pohrt, dass ihn ein Büchermacher porträtiert, der selbst gelenkig schreiben kann. Vor allem gelingt es Bittermann, uns dank lebensgeschichtlicher Informiertheit, aber auch durch Briefen, Fotos und Tonaufnahmen sowie Gesprächen mit Zeitgenossen die eher ungesellige, ja unnahbare Persönlichkeit Pohrt näherzubringen.

Einen 68er, der trotzdem früh heiratete und es statt Lippenbekenntnissen zur Frauenbewegung vorzog, in die Nähe der Arbeitsplätze von Ehefrau Maria zu ziehen, einer Tänzerin. Wie erst jetzt zu erfahren ist, war die Liebe seines Lebens auch die erste und wichtigste Kritikerin seiner Manuskripte. Bislang unbekannte Fotos von 1977, die beide fröhlich, lachend, albernd zeigen, überraschen nicht nur wegen Pohrts meist boshafter, mitunter grimmiger Textphysiognomie.

Auch zu seinem bis in die neunziger Jahre verbreiteten, quasi ikonischen Porträt im Seitenprofil, auf dem der Polemiker leicht verächtlich blickt, als mustere er noch so einen Bewahrer deutschen Heimatbodens, bilden die Glücksdokumente einen fälligen Kontrast. Umso tragischer die Katastrophe 2004, Marias früher Krebstod.

Beziehungen zwischen biografischen Fakten und politischen Positionierungen? „Der Intellektuelle als Unruhestifter“ (Eine Biographie. Edition Tiamat, Berlin 2022. 696 Seiten, 36 €.) lässt einige erkennen. Nehmen wir Pohrts Zitatklassiker von 1982, „der Täter als Bewährungshelfer“, gemünzt auf Deutsche, gerade Linke, die sich nicht trotz, sondern wegen des Holocausts berufen fühlten, Israel moralisch zu belehren.

Die Angewohnheit, die Verteidigungspolitik ausgerechnet des jüdischen Staates zu bekritteln, führte der Adorno-Schüler darauf zurück, dass jüngere Deutsche im Konflikt der Israelis mit den Palästinensern Entlastung („die Juden sind auch nicht besser“) von historischer Schuld suchten. Die war zwar nicht mehr ihre Schuld, quälte sie aber doch, eben wegen des stillen Wunsches, sich mit den verstrickten Eltern auszusöhnen. Ein bei Pohrt entfallendes Bedürfnis. Denn wie Bittermanns klassisch chronologische Lebensbeschreibung festhält, wuchs er ohne Vater auf, entzweite sich auch früh mit der Mutter.

Das dürfte seinen unbefangeneren, unnachsichtigen Blick auf die Nazi- respektive Kriegsgeneration – die mit der „hohen Kampfmoral im Schlussverkauf“ – begünstigt haben. Ebenso die Weigerung, den Unterschied zwischen deutschen Aggressoren und alliierten Befreiern, Angriffs- und Verteidigungskriegen einzuebnen. Den Gemeinplatz vom grundsätzlich schlechten Krieg lehnte Wolfgang Pohrt vehement als geschichtsvergessen ab, ohne Feigheit vorm pazifistischen Teil des eigenen Umfelds. Er ist der Autor, an dem Deniz Yücel Maß nahm.

1980 schlägt Pohrt die in Aussicht stehende Uni-Karriere aus, dies die entscheidende Abzweigung seiner Vita. Bittermanns Kommentare zur Zeit an der PH Lüneburg klingen ein wenig wie „alles Mittelmaß außer Wolfgang“. Die Suggestion, epigonale Kollegen hätten den Mittdreißiger umzingelt, übernimmt einfach dessen Sicht und geht an Hochkarätern wie Christoph Türcke vorbei.

Pohrt war passionierter Krimi-Leser

Dafür leuchten die Erklärungen für den Ausstieg umso mehr ein: Der Wissenschaftsbetrieb hätte es Pohrt erschwert, Radikalkritik öffentlichkeitswirksam zu üben. Außerdem hatte er, anders als weiland die Großbürgersöhne der Kritischen Theorie, „keinen übermächtigen Vater, dem er hätte beweisen können, dass er Karriere macht, auch ohne in dessen Fußstapfen zu treten“. Stattdessen teilte er mit Freund Eike Geisel, ebenfalls aus kleinen Verhältnissen kommend, einen sympathischen Hang zum Leichtsinn.

Wenn schon Risiko, dann richtig, meißelt Bittermann als das publizistische Erzeugungsprinzip heraus. Antizionistisch verbrämten Antisemitismus hält Pohrt der Linken bereits vor, als die „taz“ davon noch nichts wissen will, selbst „Konkret“-Herausgeber Gremliza noch abwehrt. Das Publikum der „Zeit“ bringt der Anti-Antiamerikaner Pohrt 1981 gegen sich auf, indem er die Friedensbewegung für ihre Reden vom „besetzten Land“ eine deutschnationale Erweckungsbewegung nennt.

Genauso verstört er sich progressiv dünkende Bildungsbürger, als der passionierte Leser von US-Krimis das Genörgel am „amerikanischen Kulturimperialismus“ lächerlich macht. Jede in Deutschland eröffnete McDonald’s-Filiale preist Pohrt als „neue Insel der Gastfreundschaft und erfreuliche Bereicherung der Esskultur“. Auch Zitatklassiker Nummer eins wäre im Hörsaal keiner geworden.

So widerwillig bis erbost die unmittelbaren Reaktionen auf den Provokateur meistens ausfielen – langfristig hat Pohrt unter Linken wie Linksliberalen zwei Haltungen gestärkt: Misstrauen gegen sogenannte Israelkritik, wie das nicht übermäßig große Standing von BDS hierzulande beweist. Und Aufgeschlossenheit gegenüber der US-Kultur, wenn auch nicht der US-Politik.

Weniger feierlich war, eine hanebüchene Verklärung gar, dass er noch 1985 von „objektiv unvermeidbaren Fehlern“ der RAF schwadronierte. Ungut auch der Zug des Literaturkritikers, schonungslose Sprachanalyse in persönliche Verächtlichmachung kippen zu lassen.

Was keiner hören wollte in der Politik - Pohrt schrieb es

Nur verzwergen die Sünden neben jenem Vorzug, den uns Klaus Bittermann einschärft. Wie Balzacs Figuren in der Liebe war Pohrt für kompromisslose Autorschaft kein Preis zu hoch. Allerdings wurden die ihm offenstehenden Publikationsorte immer weniger – und die Jobs vom Arbeitsamt immer öder.

Entschädigt hat ihn das Vergnügen, den unterschiedlichsten politischen Lagern zu erklären, was sie nicht hören wollten: Dem konformistischen Mainstream machte er klar, dass sich im Jugoslawienkrieg alle Konfliktparteien durch Chauvinismus auszeichneten, nicht nur die serbische. Der linken Strömung der Antideutschen, seinen Verehrern, erklärte er von 2003 an, dass Deutschland bei Rassismus und Antisemitismus längst nicht mehr vorn liege.

Unter veränderten, rot-grünen Bedingungen gerate das ritualisierte Mahnen und Warnen nur zur willkommenen Ablenkung vom Sozialabbau. Klingt „unwoke“ und hat ihn viele Fans gekostet. Dabei beherzigte es nur Adornos Einsicht in den „Zeitkern“ von Wahrheit.

Die Verteidiger des Abendlands brachte Pohrt schließlich 2012 im Tagesspiegel auf die Palme. „Wenn es um den Islam geht, ist jeder Dorftrottel plötzlich Spezialist für Glaubensfragen.“ Das wollten sie eher nicht lesen und fluteten die Redaktion mit empörten Zuschriften.

Für Pohrt Genuss total. „Untergänge wirken aufs Kapital wie ein Jungbrunnen“, schrieb er mal. Auf ihn selbst übten Entrüstungsstürme den gleichen Effekt aus. Dass zu den Lebenselixieren auch der Verlag zählte, weil er dem kantigsten Autor im Programm maue Absatzzahlen nachsah, lässt Klaus Bittermann beiseite. Ein wenig Anti-Ökonomie versteht sich unter Brüdern im Waghalsigen.