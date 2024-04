Treffen sich zwei jüdische Komiker und erzählen sich Witze. Ganz so simpel ist es nicht, aber der Unterhaltungswert des Interviews, das der deutsche Comedian Oliver Polak für das aktuelle „Zeit-Magazin“ mit Woody Allen geführt hat, speist sich nicht zuletzt aus deren Nachdenken über den jüdischen Humor.

So will der 88-jährige Filmemacher und Regisseur von Kultfilmen wie „Der Stadtneurotiker“ und „Manhattan“ wissen, ob Polaks Reaktion spontan gewesen sei, als der nach einer Show von einer Besucherin gefragt wurde: „Sie sind Jude, das ist wirklich interessant, kann man davon leben?“ Polak reagierte mit dem Satz: „Doch, sehr gut, wir müssen ja nicht mehr durch so viele teilen“.

Woody Allen fällt auf, dass der 47-jährige Polak, dessen Vater den Holocaust überlebte, mehr als er selbst auf das Jüdischsein fokussiert sei. „Vieles dreht sich bei Ihnen um das jüdische Ding, die Spannung, die Problematik. Ich denke da nie drüber nach. Ich bin nur jüdisch, weil ich jüdisch geboren wurde, das ist alles. Wenn ich einen Lacher bekommen kann, weil es ein jüdischer Witz ist, nehm ich den Lacher. Wenn mir etwas einfällt, das irisch oder afrikanisch ist, dann mache ich das.“

Ein typisch Allen’sches Understatement. Nicht zuletzt ist er für Pointen berühmt wie „Immer wenn ich Wagner höre, habe ich das Bedürfnis, in Polen einzumarschieren“.

Der deutsche Komiker Oliver Polak, 1976 in Papenburg geboren. © imago/Michael Wigglesworth/imago/Michael Wigglesworth

Polak erzählt auch einen Witz über den Unterschied zwischen einer jüdischen und einer italienischen Mutter: „Die italienische droht dem Sohn, wenn er sein Essen nicht aufisst: ,Ich bring dich um’. Die jüdische droht: ,Wenn du nicht aufisst, dann bring ich mich um’“. Sagt Woody Allen: „Sie und ich machen dasselbe Ding. Unser Gefühl, unser Verständnis der Welt ist gleich.“

Antisemitismus, erklärt er im Gespräch der beiden in New York, sei ihm in Amerika nie begegnet. „Dass es Vorfälle in meiner Nachbarschaft gab, dass Juden der Eintritt in bestimmte Gebäude verweigert wurde“, habe er nur gelesen. Erst in der Rückschau habe er den Antisemitismus zum Beispiel von Lehrern begriffen.

In dem gemischten Viertel, in dem er aufgewachsen sei, seien die Leute untereinander zurechtgekommen. „Die italienischen Kinder kamen mit den jüdischen zurecht. Die irischen mit den italienischen. Es war eine schöne Nachbarschaft, und wir haben keine schrecklichen Erfahrungen gemacht.“

Anlass für das Interview ist der neue Film von Allen, der Paris-Thriller „Ein Glücksfall“, der beim Filmfest Venedig Premiere feierte und am 11. April in die Kinos kommt. Als Polak wissen will, warum Allen zwar in England, Spanien, Frankreich und Italien, aber noch nie in Deutschland gedreht hat, spricht Allen von seinem ambivalenten Verhältnis zu Deutschland. „Die Deutschen haben Enormes geleistet, kulturell, intellektuell und auch wissenschaftlich. Und dann wiederum war da die bösartigste Regierung, waren da die grausamsten Menschen, die die Welt je gesehen hat.“

Er habe da gemischte Gefühle. Dass er noch nie hier gedreht hat, liege aber nicht an der Zeit des Nationalsozialismus, sondern daran, dass bislang niemand hierzulande einen Film von ihm finanzieren wollte.

Auch die MeToo-Vorwürfe gegen Allen sind kurz Thema

Ausführlich unterhalten sich die beiden über Woody Allens Sozialphobien. Einmal mehr betont der Filmemacher, dass er am liebsten zu Hause ist, „in meinem Schlafzimmer. Dort schreibe ich oder verbessere mein Klarinettenspiel. Ich bin gut in den Dingen, für die das Allein-im-Zimmer-Sein wichtig ist.“

Die Bühne sei nichts für ihn, weshalb er seine Laufbahn als Stand-up-Comedian früh beendet hatte. „Aus meinem Zimmer zu kommen und in die Gesichter von Hunderten von Menschen zu schauen, war beängstigend für mich“.

Auch singt Allen erneut eine Hymne auf seine Schreibmaschine, mit der er nach eigener Aussage seine mehr als 50 Drehbücher und all seine übrigen Texte verfasst hat, eine tragbare Olympia, Baujahr 1954. „Du kannst die von einem Dach runterwerfen, und man könnte sie weiterhin benutzen. Ich habe millionenfach auf die Tasten regelrecht geschlagen, sie ist einfach sensationell.“

Auch die Missbrauchsvorwürfe, die Allens Adoptivtochter Dylan Farrow seit Jahrzehnten gegen ihn erhebt, sind kurz Thema im Interview. Allen hat die Anschuldigungen stets bestritten, ihm wurde nie etwas nachgewiesen. Allen gilt als unschuldig, Dylan Farrow blieb bei den Vorwürfen. Darauf angesprochen, dass manche aus der Filmwelt und Teile des Publikums sich deshalb von ihm abgewandt haben, erwidert Allen: „Es war keine große Sache. Ich habe einfach weitergearbeitet, weiter meine Filme gemacht.“ Es sei ihm auch keine Liebe entzogen worden, man dürfe die Publikumsanerkennung nicht mit Liebe verwechseln.

Zu Beginn des Gesprächs fragt Polak, ob Woody Allen Angst vor dem Tod hat“. Was der verneint: „Der Tod führt mich zurück in das Stadium vor dem Leben, als ich noch nicht geboren war. Das war auch nicht schlimm.“