Yuri Albert und Vadim Zakharov im Porträt Ein Preis für Zwei

Die Entscheidung für einen der renommiertesten Kunstpreise Deutschlands kam gleich in doppelter Hinsicht überraschend. Zum ersten Mal wird der Goslarer Kaiserring nicht nur an einen, sondern gleich an zwei eigenständige Künstler verliehen, die nicht allzu bekannt sein dürften: Yuri Albert und Vadim Zakharov.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden