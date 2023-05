Zeitenwende? Auswärtige Kulturpolitik in einer neuen Welt

Der Krieg in der Ukraine zeigt keine Entspannung, die Konfrontation von China mit den USA verschärft sich, das Bündnis zwischen China und Russland wird die Herausforderungen für Europa nochmals wachsen lassen. Vor einigen Wochen war ich als Präsidentin des Goethe-Instituts im Nahen Osten, im Libanon, in Jordanien und in Ägypten. In den intensiven Gesprächen mit Künstlerinnen und Intellektuellen vor Ort fiel mir auf: Der russische Angriff auf die Ukraine, der sich während meiner Reise gerade jährte, und die Vorstellung einer „Zeitenwende“ spielten hier keine Rolle. Wenn ich das Thema von mir aus ansprach, wurde mir beschieden: Dies sei doch wohl vor allem ein europäisches Anliegen; im Nahen Osten erlebe man seit vielen Jahrzehnten immer wieder Krieg. Dazu kämen Katastrophen wie das schreckliche Erdbeben in der Türkei und in Syrien, die desaströse Explosion im Hafen von Beirut 2020, die die Stadt in weiten Teile zerstört hat, oder auch der seit Jahren andauernde Krieg im Jemen, über den in Deutschland kaum berichtet wird.